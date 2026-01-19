Efectivos de la guardia presidencial en Venezuela relatan resistencia tras ataque de EEUU

El Teniente Pedro Sarmiento detalló que el ataque se realizó mediante bombardeos y el uso de misiles que impactaron directamente en su posición

Ataque a Venezuela, el 3 de enero de 2026. (Foto: Internet)

El Teniente Pedro Sarmiento y otros efectivos de la Guardia de Honor Presidencial de Venezuela se encuentran bajo cuidados médicos tras el ataque militar ejecutado por Estados Unidos el pasado 3 de enero. La agresión, que violó la soberanía nacional, resultó en la muerte de más de 80 venezolanos, entre civiles y militares, dejando además 112 heridos en las filas de la defensa nacional.

Sarmiento detalló que el evento ocurrió mientras se posicionaba con su tropa en una zona elevada. De acuerdo con su testimonio, el ataque se realizó mediante bombardeos y el uso de misiles que impactaron directamente en su posición.

“Lo que sentí fue el impacto de la explosión y la onda expansiva”, explicó el oficial. Asimismo, señaló que, pese a la superioridad tecnológica del atacante, las fuerzas venezolanas lograron responder a la incursión, asegurando que el país extranjero también registró bajas durante el enfrentamiento en dicha zona.

Para los efectivos afectados, el uso de armamento de alta tecnología contra posiciones venezolanas buscaba neutralizar la capacidad de custodia del presidente constitucional Nicolás Maduro, calificando la acción como una violación al territorio. Pese a las lesiones sufridas, los efectivos permanecen firmes en sus convicciones.

Los militares manifestaron que su carácter patriótico se mantiene intacto. En esta misma línea, el Teniente Sarmiento reconoció que, aunque se enfrentan a una potencia nuclear, la fuerza militar no ha logrado doblegar la moral de la tropa.

Por su parte, Yeiber Valbuena, cabo de la Guardia de Honor Presidencial, enfatizó: “Nosotros los venezolanos siempre resaltamos, en todo. Y nos quieren opacar, pero nunca han podido”. “Tenemos esa gallardía y ese espíritu combativo de luchar hasta el fin”, concluyeron los testimonios recogidos en el centro de salud, donde se resalta la firmeza de los uniformados tras la agresión extranjera.

La madrugada del 3 de enero del año en curso, fuerzas de Estados Unidos bombardearon Caracas, capital venezolana, y varias zonas de los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Durante el ataque militar, comandos estadounidenses de la Delta Force secuestraron al presidente Maduro y a la primera combatiente Cilia Flores. La pareja presidencial fue trasladada a Nueva York, donde permanecen ilegalmente detenidos en una prisión de máxima seguridad.

Desde el momento de la incursión imperial, el pueblo venezolano no ha abandonado las calles, diversos sectores del país suramericano han marchado para exigir el retorno de los líderes bolivarianos, pero además, para demostrar que el país avanza unido bajo el liderazgo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien fue investida el 5 de enero para garantizar la continuidad administrativa y la defensa de la nación.