Prolonga Trump la tregua con Irán

El mandatario estadounidense anunció que ha ordenado a sus Fuerzas Armadas que continúen con el bloqueo naval al país persa y que permanezcan preparadas y operativas.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. (Foto: EFE)

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado este martes que ordena prorrogar el alto el fuego con Irán que debía expirar esta jornada.

“Teniendo en cuenta que el Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido —lo que no es de extrañar—, y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro Shehbaz Sharif, de Pakistán, se nos ha solicitado que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”, escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

En esta publicación también anunció que ha ordenado a las Fuerzas Armadas del país que continúen con el bloqueo naval al país persa y que permanezcan preparadas y operativas.

“En consecuencia, prorrogaré el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado”, subrayó Trump.

El 7 de abril, EE.UU. e Irán pactaron tregua de dos semanas y acordaron reabrir el estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 20 % del petróleo y el gas que se comercializa en el mundo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó el lunes que el vicepresidente J. D. Vance y su delegación viajan a Islamabad (Pakistán) para una nueva ronda de conversaciones de paz con Irán. Sin embargo, según The New York Times, su viaje a la capital pakistaní ha quedado en suspenso después de que Teherán no respondiera a las posiciones planteadas por Washington.

Por su parte, la agencia Tasnim informó esta jornada que Teherán decidió no enviar su delegación a Islamabad y que, por ahora, no ve un horizonte para retomar las negociaciones. Según fuentes citadas, la nación persa aceptó el alto el fuego y las conversaciones posteriores sobre la base de un marco de 10 puntos que EE.UU. habría aceptado, pero luego acusó a Washington de incumplimientos y de “exigencias” que, según esas fuentes, violaron el marco inicial.

Rusia también instó a las partes del conflicto a evitar un escenario de violencia en Oriente Medio y advirtió de que las consecuencias económicas para la región y para todo el mundo serían aún peores.