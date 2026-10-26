Agradece Lula mensaje de presidente cubano por triunfo electoral

El ratificado presidente brasileño aseguró que el gigante sudamericano reafirma la solidaridad con el pueblo cubano y su derecho a un futuro de paz, dignidad y desarrollo

La respuesta de Lula siguió a la comunicación de Díaz-Canel, quien felicitó al jefe de Estado brasileño por su reelección. (Foto: PL)

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció este lunes a su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el mensaje de felicitación por la victoria electoral y reafirmó la solidaridad hacia la isla caribeña.

“Muchísimas gracias por el mensaje, presidente Miguel Díaz-Canel. Celebramos en Brasil una victoria de la democracia y de la integración regional”, escribió Lula en la red social X.

Añadió que el gigante sudamericano reafirma la solidaridad con el pueblo cubano y su derecho a un futuro de paz, dignidad y desarrollo.

La respuesta de Lula siguió a la comunicación de Díaz-Canel, quien felicitó al jefe de Estado brasileño en nombre del Gobierno y del pueblo cubanos por el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada ayer.

Díaz-Canel se refirió, en dicha plataforma de microblogging, al triunfo de Lula como una victoria histórica que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social emprendido por el pueblo brasileño bajo su liderazgo.

También manifestó la disposición de la mayor de las Antillas de acompañar a Brasil “en la construcción de la unidad e integración de nuestra Patria Grande, latinoamericana y caribeña”.

En el balotaje, Lula obtuvo el 51,79 por ciento de los votos válidos frente al 48,21 por ciento alcanzado por el senador Flávio Bolsonaro, según los datos del Tribunal Superior Electoral brasileño.

La victoria permitirá al mandatario, del Partido de los Trabajadores, continuar al frente del Ejecutivo por otro período de cuatro años, hasta 2031.

Tras conocerse el resultado, varios gobernantes y figuras polìticas de América Latina y otras regiones del mundo felicitaron a Lula, y los mensajes incluyeron referencias a la democracia, la integración y la cooperación bilateral y multilateral.

Brasil y Cuba celebraron en 2026 cuatro décadas del restablecimiento de sus relaciones diplomáticas.