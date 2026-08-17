El calor abrasa en Sancti Spíritus

Un nuevo récord de temperatura se registró en la estación meteorológica de la villa del Yayabo

La sensación de intenso calor en Sancti Spíritus ha sido probada con mediciones científicas.

Los espirituanos no se equivocan cuando desde el amanecer y hasta media noche se quejan constantemente del calor insoportable de los últimos meses: el pasado viernes los termómetros anunciaron un nuevo récord de temperatura en la villa del Yayabo.

Freddy Ruiz, especialista del Grupo de Pronósticos del Centro Meteorológico Provincial, explicó a Escambray que “debido a la marcada influencia de las altas presiones constituidas por masas de aire con muy bajo contenido de humedad, en combinación con la fuerte insolación por la escasa nubosidad y las condiciones locales, en la estación meteorológica de Sancti Spíritus se registró una temperatura máxima de 37.1 grados Celsius”.

Ese valor, agregó el experto, constituye un nuevo récord de temperatura máxima para esa estación en el mes de agosto, ya que el vigente hasta ahora era de 36.6 °C, el cual se registró el 15 de agosto de 1993.

El pasado 14 de julio, igualmente se rompió el récord de temperatura máxima en la Estación Meteorológica de Trinidad, donde se consignaron 37.2 °C.

Durante este año, se han reportado varias macas de este tipo, las cuales confirman el calor insoportable que se sufre durante este verano en toda la isla, por ejemplo, el Instituto de Meteorología de Cuba informó a mitad de mayo que, en la estación de Veguitas, provincia de Granma se habían reportado 39.1 °C.

El Centro Nacional del Clima también certificó un nuevo récord de temperatura máxima para un mes de julio en la estación meteorológica del municipio de Camagüey, donde el termómetro marcó en la tarde del 29 de julio 37.2 grados Celsius; y en Güines, los registros ascendieron a 35.8 °C, lo que constituye un récord para julio en esa localidad.

De acuerdo con los especialistas, estas temperaturas elevadas no constituyen una casualidad: la Organización Meteorológica Mundial comentaba recientemente en su perfil de Facebook que el evento El Niño continúa intensificándose y ya moldea los patrones climáticos globales, lo cual incidirá en que el trimestre agosto–octubre traerá temperaturas por encima de la media en el Caribe y gran parte del mundo.