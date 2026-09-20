En imágenes: Un «diluvio» sobre el Yayabo

Abundantes lluvias cayeron la víspera sobre la cuenca y los escurrimientos fueron a parar al río, que elevó durante horas el nivel de sus aguas

Redacción Escambray

20 septiembre, 2026 - 5:40am

Fotos: Juan Carlos Castellón/ Escambray

Los torrenciales aguaceros que durante buena parte del sábado 19 de septiembre cayeron sobre Sancti Spíritus, no fueron solo «llover sobre mojado», sino que elevaron el nivel de las aguas del río Yayabo, símbolo de la capital espirituana.

Los escurrimientos de las abundantes precipitaciones confluyeron en la principal vía fluvial de la zona, que por momentos amenazó con salir de su cauce; sin embargo, en la tarde noche de este sábado las aguas volvieron a su nivel, dejando apenas el testimonio gráfico en el lente de los fotógrafos y reportes «pasados por agua» en las redes sociales.

Ni siquiera las intensas precipitaciones lograron mover aguas abajo la isla de vegetación y desperdicios que ha crecido en la base del puente Yayabo.

RELACIONADO CON:

Redacción Escambray

Texto de Redacción Escambray

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2026