El papa León XIV supera «con éxito» la cirugía pulmonar a la que fue sometido

El procedimiento se realizó en el Policlínico Gemelli de Roma para extirparle un nódulo pulmonar. El Pontífice permanece internado y se estima que necesitará siete días para recuperarse

El líder del Vaticano, de 71 años, informó el pasado domingo, que los médicos habían detectado el nódulo durante un chequeo rutinario. (Foto: Internet)

El papa León XIV superó «con éxito» la intervención quirúrgica a la que fue sometido este martes 13 de octubre en el hospital de Gemelli en Roma, Italia, para extirparle un pequeño nódulo que le fue descubierto en uno de sus pulmones, informó el Vaticano luego que el sumo pontífice fuese llevado a su habitación tras cumplir la operación en «el plazo» y «de la forma prevista».

El líder del Vaticano, de 71 años, informó el pasado domingo, que los médicos habían detectado el nódulo durante un chequeo rutinario, describiéndolo como «bien contenido» y detectado a tiempo. «Los médicos creen que sería correcto intervenir y, siguiendo su consejo, he decidido someterme a la operación», afirmó ante la multitud en la Plaza de San Pedro.