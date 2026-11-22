Director de la OMS interesado en conocer la realidad de Cuba

Cuba enfrenta desde hace más de seis décadas el bloqueo de Washington y, desde inicios de este año, la situación se ha agravado debido a al cerco energético

El director de la OMS reconoció que la mayor de las Antillas ha mantenido históricamente indicadores sanitarios muy favorables.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró hoy que llega a Cuba dispuesto a escuchar y conocer de primera mano la realidad de la nación caribeña.

A su arribo esta tarde al Aeropuerto Internacional José Martí, de esta capital, el biólogo e inmunólogo etíope explicó que su visita le permitirá evaluar la situación y determinar qué puede hacerse para brindar apoyo y movilizar la solidaridad internacional.

En respuesta a una pregunta de Prensa Latina, reconoció que la mayor de las Antillas ha mantenido históricamente indicadores sanitarios muy favorables, aunque en los últimos meses estos han sufrido un deterioro debido a la crisis energética.

Al darle la bienvenida, el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, le ofreció detalles de su agenda, que incluye recorridos por centros de salud, investigación y producción de medicamentos, además de encuentros con autoridades del país.

Asimismo, Adhanom Ghebreyesus conocerá el impacto que tiene en el sector sanitario el bloqueo impuesto por Estados Unidos, agregó el titular de Salud.

Cuba enfrenta desde hace más de seis décadas el bloqueo de Washington y, desde inicios de este año, la situación se ha agravado debido a al cerco energético, lo que ha provocado retrocesos económicos y afectaciones en ámbitos sociales tan sensibles como la mortalidad infantil y las intervenciones quirúrgicas en menores de edad.

El director general de la OMS ya estuvo en Cuba en 2018, cuando participó en la III Convención Internacional Cuba-Salud 2018, y anteriormente, en 2016, visitó la isla en calidad de canciller de su país.