Emmanuel Macron dialoga con estudiantes y decreta toque de queda en París ante protestas

El presidente anunció esta mañana la prohibición de todas las movilizaciones de organizaciones no sindicales

Un estudiantes ondea una bandera de Francia durante la marcha en París. (Foto: Abdul Saboor/ Reuters)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió este viernes en el Elíseo a representantes de tres organizaciones de estudiantes de secundaria, tras semanas de movilizaciones y en vísperas de una nueva jornada de protestas para mañana sábado.

En un comunicado previo, la Presidencia confirmó que el mandatario recibirá a «estudiantes de secundaria y representantes de organizaciones estudiantiles» para «escuchar las demandas e inquietudes de los representantes de los estudiantes de secundaria».

Al respecto, medios de prensa refieren que los sindicatos de estudiantes piden una reforma integral de la formación de secundaria, desde la superpoblación en las aulas hasta, sobre todo, la remodelación del procedimiento de acceso a la educación superior (Parcoursup), vilipendiado hasta el extremo por el tapón de solicitudes de admisión que creó y la dificultad de los docentes para examinarlas todas.

El encuentro entre Macron y los estudiantes tuvo lugar en medio del anuncio de la nueva jornada de movilizaciones masivas para este sábado, que el Elíseo quiere controlar en la medida de lo posible hasta el punto de que el presidente anunció esta mañana la prohibición de todas las movilizaciones de organizaciones no sindicales.

La reunión, en la que participaron representantes de Renouveau Lycéen, Lycéens! y la Unión Sindical Lycéenne, se adelanta al encuentro que el primer ministro Sébastien Lecornu tiene previsto celebrar el venidero lunes con las organizaciones estudiantiles y otros interlocutores.

Asimismo, se conoció que el Ministerio del Interior decidió ampliar el toque de queda en vigor en zonas emblemáticas de la capital parisina hasta las 06:00 horas del lunes.

Los partidos de izquierda y derecha franceses también ventilaron su frustración después de un infructuoso encuentro ocurrido la víspera con el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu; una reunión que no redundó en ningún tipo de avances para intentar calmar la situación, según denuncias de La Francia Insumisa.

Mientras, el Gobierno anunció el despliegue de 70 000 policías y gendarmes para el sábado y las autoridades ampliaron las restricciones a las concentraciones para evitar que se repitan los saqueos, incendios y enfrentamientos del pasado fin de semana.

Registran tiroteos en París

En paralelo, una serie de tiroteos en Trappes y La Verrière, a una treintena de kilómetros al suroeste de París, la capital, dejó un muerto y al menos cuatro heridos, entre ellos una niña de 12 años. El sospechoso fue detenido y la Fiscalía Nacional Antiterrorista realiza la investigación. Por el momento, no se ha establecido una relación entre el ataque y las protestas.

La agenda del Ejecutivo combina las conversaciones con los estudiantes con visitas a las fuerzas de seguridad y a las localidades afectadas por los disturbios.

Descontento político y desacuerdos con el gobierno

El descontento francés tuvo inicio en los colegios de la periferia parisina debido a la falta de profesores, presupuestos insuficientes y el deterioro de los centros educativos.

Sin embargo, la movilización se transformó en un reclamo generalizado cuando diversos sectores de la sociedad, incluidos los sindicatos y el movimiento de los chalecos amarillos, se unieron para denunciar el encarecimiento del costo de vida, el alza en los precios de los combustibles y la pérdida del poder adquisitivo.

El punto crítico ocurrió los días 17 y 18 de octubre, cuando miles de personas marcharon en las principales ciudades de la nación gala, seguido de fuertes disturbios, incendios de edificios públicos y el saqueo de miles de comercios.

Ante la magnitud de la violencia y con más de 2 mil 400 detenciones registradas, el gobierno de Emmanuel Macron respondió con severidad para intentar restaurar el orden.