«Empeño criminal»: Cuba responde a la nueva sanción impuesta por Estados Unidos

La más reciente determinación de Washington no es más que una demostración del empeño criminal de aplicar al máximo el castigo colectivo contra el pueblo de Cuba y cerrar toda válvula a la economía cubana

La Habana denunció que la más reciente medida coercitiva de Washington pretende «aplicar al máximo el castigo colectivo contra el pueblo».

Como «una demostración del empeño criminal de aplicar al máximo el castigo colectivo contra el pueblo de Cuba» calificó este 15 de octubre el canciller cubano, Bruno Rodríguez, la reciente sanción impuesta por EE.UU. al Banco Internacional de Comercio (BICSA).

«Como ya es costumbre, el Gobierno de EE.UU. impuso una nueva medida agresiva contra Cuba, en este caso contra el BICSA, un banco absolutamente legítimo y cuyas transacciones en Cuba y en el mundo son también absolutamente legítimas», escribió el alto funcionario en su perfil de X.

En sus palabras, la última determinación de Washington, no es más que «una demostración del empeño criminal de aplicar al máximo el castigo colectivo contra el pueblo de Cuba y ‘cerrar toda válvula’ a la economía cubana».

Como ya es costumbre, el gobierno de EEUU impuso una nueva medida agresiva contra Cuba, en este caso contra el BICSA, un banco absolutamente legítimo y cuyas transacciones en Cuba y en el mundo son también absolutamente legítimas. Es una demostración del empeño criminal de aplicar al máximo el castigo colectivo contra el pueblo de Cuba y "cerrar toda válvula" a la economía cubana. #CubaNoEsUnaAmenaza El Bloqueo Sí. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) October 15, 2026

Esta misma jornada, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció la medida coercitiva unilateral contra el BICSA, bajo el alegato de que «durante demasiado tiempo, se ha permitido que la Cuba comunista opere como una base para actores malintencionados y grupos terroristas —incluida la República Islámica de Irán, el principal Estado patrocinador del terrorismo a nivel mundial— con el fin de atacar a EE.UU».

No es la primera vez que la Casa Blanca esgrime ese argumento, que La Habana ha negado categóricamente. En su lugar, las autoridades cubanas han señalado al país norteamericano de proteger a quienes han usado el terrorismo para atentar contra la isla.

Cerco contra Cuba

El pasado 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva declarando una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según la Casa Blanca, representa La Habana para la seguridad del país norteamericano y la región.

El documento acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y China.

Desde entonces, EE.UU. ha arreciado el bloqueo económico y comercial impuesto a la isla desde hace más de seis décadas, con la imposición de numerosas medidas coercitivas.

Adicionalmente, la Casa Blanca anunció la imposiciónde aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca.

La Habana ha rechazado sistemáticamente esas acusaciones y ha advertido que defenderá su integridad territorial.