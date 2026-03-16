Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus activa protocolo ante desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional

En Sancti Spíritus se trabaja en estos momentos para activar los sistemas aislados de electricidad, comenzando por la capital provincial y Trinidad

Se trabaja en el restablecimiento del sistema eléctrico. (Foto: Facebook)

Como parte de la estrategia para recuperar el Sistema Electroenergético nacional (SEN), tras la desconexión total de este lunes, se comenzó a establecer el conocido sistema de islas que permite estabilizar las cargas en todo el territorio nacional. En esta central provincia se trabaja en estos momentos para activar los sistemas aislados de electricidad, empezando por los enclavados en los municipios de Sancti Spíritus y Trinidad para luego conectar Yaguajay y, por último, el de Cabaiguán. Así lo confirmó a Escambray Reinaldo Montero Méndez jefe del despacho eléctrico provincial.

Además, el funcionario apuntó que fue posible conectar el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos a la micro isla de la ciudad cabecera que da servicio además a parte del reparto Escribano y de Olivos 2.

El Pediátrico José Martí se encuentran con servicio eléctrico gracias a su grupo electrógeno, de igual manera otros centros asistenciales en la provincia y servicios vitales para la población.

Montero Méndez explicó que por las características del sistema eléctrico en estos momentos los parques solares fotovoltáicos de la provincia no están tributando energía.

Una nueva desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) fue reportada en la tarde de este lunes por fuentes de la Unión Eléctrica y el Ministerio de Energía y Minas, quienes no han informado hasta el cierre de esta nota las causas que la originaron.

No obstante, las propias fuentes confirmaron en sus perfiles en redes sociales que ninguna de las unidades térmicas que estaban funcionando en el país presenta averías y que se trabaja para reestablecer el servicio lo antes posible.

Las desconexiones del Sistema Electroenergético Nacional se producen fundamentalmente por el alto déficit en capacidad de generación que atienden a su vez a la baja disponibilidad de combustibles para las unidades térmicas y la generación distribuida, así como la salida de unidades por roturas y obsolescencia tecnológica.