En fotos: Paso a la vía férrea

Trabajadores de la UEB Vías y Puentes de Sancti Spíritus se afanan para dejar listo el paso a nivel del kilómetro 340.800 en el municipio de Cabaiguán teniendo en cuenta el interés social que representa este importante acceso ferroviario

Redacción Escambray

22 octubre, 2026 - 6:42am

Experiencia y juventud se conjugan para dar los toques finales a este imprescindible tramo de la vía férrea en el municipio espirituano de Cabaiguán. (Fotos: Tomadas del perfil de Facebook de José Lorenzo)

Los trabajos abarcan acciones técnicas que repercuten en el acondicionamiento de la infraestructura y el buen estado de las vías, así como labores de limpieza para favorecer la circulación de los medios ferroviarios.

Estas labores forman parte de un programa de mejoras y perfeccionamiento del sistema ferroviario en el país ya que el mantenimiento de la vía férrea es una tarea vital para asegurar la correcta circulación de los trenes de carga y de pasajeros.

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