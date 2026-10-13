En Sancti Spíritus hay infraestructura y experiencia para producir granos

En intercambio con directivos de entidades de la Agricultura y la Industria Alimentaria, representantes de otros organismos y las máximas autoridades del territorio, Salvador Valdés Mesa insistió en que resulta imprescindible poner toda la experiencia y capacidad en función de crecer en este renglón

Valdés Mesa recalcó que con tierras suficientes y una amplia cultura agraria urge impulsar las plantaciones de este y otros granos por el peso que tienen en la dieta de los cubanos. (Foto: Yeris del Sauzal)

Con una infraestructura diseñada para asumir grandes volúmenes del grano y la cercanía de la presa Zaza, la mayor de Cuba, Sancti Spíritus tiene potencial para crecer en la producción arrocera, a partir también del aprovechamiento de las transformaciones aprobadas en el país, según constató hoy, en esta ciudad, Salvador Valdés Mesa, Vicepresidente de la República.

En intercambio con directivos de entidades de la Agricultura y la Industria Alimentaria, representantes de otros organismos y las máximas autoridades del territorio, el miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba insistió que en un contexto de limitadas importaciones y cerco petrolero es imprescindible poner toda esa experiencia y capacidad en función de crecer en este renglón.

Detalló que con tierras suficientes y una amplia cultura agraria urge impulsar las plantaciones de este y otros granos por el peso que tienen en la dieta de los cubanos, para lo cual llamó a fomentar una mayor participación de nuevas formas de gestión e, incluso, de empresas extranjeras.

Tras recibir una actualización de las campañas de siembra y de las proyecciones de esta región central para próximas contiendas, Valdés Mesa comentó que la dinámica de crecimiento de la producción de frijol, maíz o soya, por ejemplo, se comporta de forma muy discreta entre una cosecha y otra.

Los niveles planificados son pequeños y continúan muy lejos de satisfacer la demanda, apuntó, y no se trata solo de autoabastecernos, sino de obtenerlos para garantizar, además, el alimento animal con el que se aseguran el huevo y otras proteínas.

Juan José Nazco González, delegado de la Agricultura en Sancti Spíritus, explicó en el encuentro que durante el actual año, el compromiso era plantar 10 200 hectáreas (ha) de arroz y alcanzar un volumen de casi 40 300 toneladas (t) del grano cáscara húmedo, cifra que se cumple hasta la fecha.

Al detenerse en lo pactado para el próximo calendario por la Empresa Agroindustrial Sur del Jíbaro, una de las principales entidades dedicadas a este cultivo en la nación y donde anteriormente se obtuvieron altos rendimientos, el directivo señaló que la intención es llegar a las 29 700 ha y a las 106 622 t, lo que representa un salto significativo.

Como parte de su visita al territorio, el Vicepresidente cubano recorrió las fincas de Nelson González y Aniskyn de la Cruz, dos de los productores de Cabaiguán incluidos en el programa de desarrollo para la capa de exportación de tabaco que hoy se destacan, a su vez, por la diversificación en sus tierras.

La calidad de la hoja, el salario y las condiciones laborales de los trabajadores contratados, muchos de los cuales son mujeres que sobresalen por su experiencia en las escogidas, las ventajas de los sistemas fotovoltaicos instalados y las alternativas para garantizar el agua en la zona estuvieron entre los temas del intercambio con Salvador Valdés Mesa.