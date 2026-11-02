El despachador de trenes (+fotos)

“Se trata de un trabajo con riesgos, pero poco a poco uno se enamora de lo que hace”, asegura el experto operador. (Fotos: Rosa Blanco Martínez/ Escambray)

El día comenzó sin mucho ajetreo, pero pronto llegó la noticia de que un tren con casillas de alimentos se dirigía al Centro de Carga de Sancti Spíritus. Detrás de la planta de radio que se encuentra en su oficina está Luis, el único operador de movimiento de trenes que hoy realiza esas funciones en la Estación de Ferrocarril de la ciudad cabecera provincial. Su destreza es evidente y entre un sonido y otro busca el registro para dejar constancia del procedimiento.

Luego de establecer comunicación con su homólogo en la zona de Placetas, hace su presentación: “Buenos días, por aquí López, por aquí López, de la Estación de Sancti Spíritus, ¿quién se encuentra por allá?”. El silencio fue breve hasta que recibió respuesta; entonces descubrí que en este mundo ferroviario los operadores se identifican por su primer apellido. Segundos más tardes ya el espirituano estaba al tanto de la trayectoria del tren y todos los detalles de su desplazamiento.

“Desde 1989 me desempeño como operador en la Estación de Ferrocarril de Sancti Spíritus luego de concluir mi preparación en la escuela ferroviaria radicada en el municipio de Santo Domingo, Villa Clara. Allí llegué gracias a una convocatoria que salió por el periódico Escambray. Desde entonces pasaron 37 años en esta actividad, que pueden parecer insignificante, pero no lo son, pues se trata de dominar todo el contenido y enfrentarlo con una alta dosis de responsabilidad”.

«El operador autoriza y expide las órdenes de vía de los trenes», explica

¿Por qué es tanta responsabilidad?

“El operador autoriza y expide las órdenes de vía de los trenes, es el que rige mediante todo el movimiento y determina hasta dónde pueden circular, incluso, en qué tramo, kilómetro o estación tiene que parar; es como la guía de su trayecto, recuerda que la vía férrea es una sola y por ella circulan los equipos en sentido ascendente y descendente, por eso el desplazamiento se controla por distancias y, según la categoría del tren, se le da el derecho a continuar o no, es por eso que existen los cruces, los apartaderos, donde los trenes se enchuchan hasta poder continuar.

“Pero en los operadores recae la responsabilidad a la hora de la circulación de estos equipos, los cuales viajan con pasajeros o cargas que el país transporta mediante el ferrocarril, y si por casualidad hay un error humano, como el que sucedió recientemente en España, entonces puede ocurrir un choque de trenes con consecuencias catastróficas”.

¿Cómo logran la comunicación con trenes en movimiento?

“Mediante la radio, y aunque no exista electricidad lo hacemos por la vía 500, utilizando la llamada telefónica directa desde nuestro centro hasta el maquinista del tren, que dispone de su propia planta. Por suerte nunca he tenido que pasar por el dolor de un accidente, el secreto está en hacer el trabajo con concentración, calma y mucho cuidado, aquí los turnos son de 12 horas que para mí son inviolables y ahora mismo estoy asumiendo solo esta tarea, porque no tenemos relevo.

“La vía férrea que pasa por Sancti Spíritus es un subramal y, con la carencia de combustible, tenemos poca circulación de trenes, pero en tiempos normales por aquí corre el tren de pasajeros Zaza del Medio-Tunas de Zaza, los de la zafra que trasladan toda la caña del sur para el central Melanio Hernández, los destinados al movimiento de mercancías que llegan o salen desde el Centro de Carga y el llamado Tren Espirituano que se espera, en breve, reinicie su recorrido entre la tierra del Yayabo y la capital del país”.

¿Has formado a muchos operadores?

“Sí, he tenido la posibilidad de formar a varios, mas no todos logran la continuidad en el trabajo. Al principio todos se muestran muy interesados, pero cuando se enfrentan a la realidad algunos le cogen miedo cuando saben que sobre sus hombros descansa tanta responsabilidad.

“Yo me enamoré de esta labor y ya no me siento bien fuera de la estación, incluso, la Escuela de Capacitación de Ferrocarriles de Santa Clara me nombró como el único encargado de la preparación de nuevos operadores en la provincia, debe ser por los años de experiencia en el sector”.

¿Nunca saliste de esta estación?

“Yo siempre trabajé en Sancti Spíritus, aunque en una ocasión, a petición de la empresa, presté servicio durante tres años en la Estación de Guayos, por donde pasa la Línea Central y los trenes nacionales; luego, cuando se agudizó la situación con el combustible, regresé a mi puesto. Ahora, seguimos con baja circulación de trenes, pero me di a la tarea de pintar por fuera nuestra emblemática instalación, porque nos preparamos para recibir, nuevamente a El Espirituano, como todos le dicen, el cual se espera comience a transitar en los próximos días.

“Y como secretario de la Sección Sindical que soy convoqué a los por 18 trabajadores de nuestra estación para realizar las labores de limpieza de locales, chapea de áreas verdes y la propia pintura y aunque falta aún por concluirla, se avanzó bastante”.

Junto a sus compañeros de trabajo asumió la pintura de la estación espirituana.

Muchas horas de desvelo frente a una planta de radio, ordenando los registros donde queda plasmado todo el recorrido de los trenes, velando con celos cada detalle para no cometer ni un solo error que puede resultar fatal, caracterizan a López, el operador que durante casi cuatro décadas realiza esta función.

Por eso, cuando recibió la medalla de 25 años de servicio en el sector ferroviario sintió orgullo al saber que su entrega y dedicación valieron la pena y, aunque para muchos su labor resulta anónima, para él está cargada de sacrificio.