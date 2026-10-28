En fotos: Sancti Spíritus dedica flores a Camilo

Hasta los cursos de agua de la provincia llegaron niños, adolescentes y jóvenes en homenaje al Héroe de Yaguajay

El Yayabo se vistió de flores. (Fotos: Alien Fernández/ Escambray)

Como cada año, este 28 de octubre Cuba rindió homenaje al Señor de la Vanguardia. Desde el centro de la isla, Sancti Spíritus se sumó al homenaje con la tradicional flor para Camilo.

Niños, adolescentes, jóvenes… espirituanos todos se concentraron desde temprano en distintos puntos del territorio para posteriormente peregrinar hasta los cursos de agua y lanzar la entrañable flor.

Escambray publica el testimonio gráfico captado por el lente de Alién Fernández en una jornada de gran emotividad.