El mercado laboral sobre la mesa

Desarrollan hoy en Sancti Spíritus el evento provincial Cubatrabaja, que pone la mirada en tópicos relevantes del mercado laboral en el territorio

Durante los últimos tiempos el mercado laboral espirituano se encuentra en transformación.

Empleos de calidad y atención a la informalidad, teletrabajo y trabajo a distancia, generación de opciones laborales locales en función del desarrollo territorial sostenible y trabajo no remunerado son algunas de las temáticas de máxima actualidad que se debaten hoy en el evento provincial Cubatrabaja.

El encuentro, auspiciado por la Dirección Provincial de Trabajo, el Instituto Provincial de Estudios Laborales (IPEL) y la Universidad José Martí, cuenta con la participación de investigadores, docentes, trabajadores sociales, estudiantes, expertos, funcionarios públicos, empleadores y otros actores interesados en contribuir con sus resultados científicos y experiencias al diseño e implementación de políticas sociales para un desarrollo sostenible e inclusivo.

Mayelín Valdés Marín, directora del IPEL en Sancti Spíritus, comentó a Escambray que la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible coloca el trabajo decente como aspiración para avanzar en la justicia social y el crecimiento económico.

En este sentido, a nivel internacional se ha identificado la necesidad de crear más de 600 millones de nuevos empleos como respuesta a la dinámica demográfica y al ritmo de crecimiento de la población mundial en edad laboral porque —según los expertos—, la relación entre empleo y crecimiento económico genera un círculo virtuoso y se considera el motor impulsor del desarrollo, tanto para las economías nacionales como para las personas.

Consecuentemente con esa línea, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha convocado a participar en el I Congreso Internacional sobre Trabajo, Seguridad Social y Desarrollo Sostenible, el cual se desarrollará en el Palacio de las Convenciones de La Habana, del 15 al 18 de junio de 2027.

Previamente, aquí tiene lugar este evento teórico que incluye tres simposios con distintos ejes temáticos, organizados en conferencias, mesas redondas, paneles y presentaciones orales, como formas de integración del contenido y para propiciar el debate científico.

Otros tópicos también se exponen en el encuentro, entre ellos Gestión de capital humano; Seguridad y salud en el trabajo; Sostenibilidad de los sistemas de pensiones de la Seguridad Social; Políticas Públicas y sociales para la atención a los vulnerables, la niñez, adolescencias y juventudes; Enfoque de género en las políticas públicas; así como el Papel de la ciencia y la innovación en el ámbito sociolaboral.