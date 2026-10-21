Encuesta confirma decrecimiento del rechazo a Lula

Con respecto a la simulación de segunda vuelta, prevista para el próximo 25 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo 45 por ciento de las intenciones de voto, frente a 44 por ciento para Lula, del Partido de los Trabajadores, diferencia que configura un empate técnico

El sondeo de cara al balotaje de este domingo configura un empate técnico.

El rechazo al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cayó seis puntos porcentuales en una semana, al pasar de 53 a 47 por ciento, según una encuesta del instituto Quaest divulgada este miércoles.

El estudio, realizado entre el 17 y 20 de octubre, también mostró que el rechazo al senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal, descendió de 54 a 52 por ciento.

Con respecto a la simulación de segunda vuelta, prevista para el próximo 25 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo 45 por ciento de las intenciones de voto, frente a 44 por ciento para Lula, del Partido de los Trabajadores, diferencia que configura un empate técnico, pues el margen de error es de dos puntos porcentuales.

En comparación con el sondeo anterior, divulgado el 14 de octubre, el senador descendió de 46 a 45 por ciento, mientras el mandatario mantuvo su resultado de 44 puntos.

Los votos blancos y nulos, junto con quienes no pretenden votar, sumaron nueve por ciento, y dos por ciento de los entrevistados se declaró indeciso.

Asimismo, en la consulta espontánea, en la que no se presentan los nombres de los aspirantes, ambos candidatos alcanzaron 40 por ciento de las menciones.

En esa modalidad, la proporción de indecisos se duplicó en una semana y llegó a 14 por ciento, según los datos divulgados por el instituto.

La encuesta también registró cambios en la evaluación del Gobierno, pues la aprobación de la gestión de Lula pasó de 45 a 46 por ciento, mientras la desaprobación descendió de 48 a 47 puntos.

Respecto a los temores ante el resultado electoral, 44 por ciento de los consultados manifestó mayor preocupación por un eventual retorno de la familia Bolsonaro al poder, mientras 42 por ciento mencionó la posibilidad de una nueva victoria de Lula.

La investigación entrevistó a dos mil 154 personas de 16 años o más en distintas regiones de Brasil y tiene un nivel de confianza de 95 por ciento.

El sondeo abarcó la etapa posterior a la promulgación, el día 16, de la propuesta para poner fin a la jornada laboral de seis días de trabajo por uno de descanso, conocida como escala 6×1, y el debate presidencial del 18 de octubre.