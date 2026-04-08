Entregan en Sancti Spíritus alimentos de donación

A través de las bodegas de Comercio se realiza la distribución que beneficiará a embarazadas y personas vulnerables

Hasta los sitios más recónditos del territorio llegarán los productos a quienes corresponda.(Foto: Facebook).

Una primera donación de arroz procedente de Corea se distribuye mediante las bodegas de la provincia, que beneficiará a las embarazadas y personas en condiciones de vulnerabilidad de todos los municipios, incluidas aquellas que residen en zonas del Plan Turquino.

Según la Dirección del Grupo Empresarial de Comercio en Sancti Spíritus, la entrega, que ya se materializó en los territorios de Trinidad y Fomento, está asistida por el Programa Mundial de Alimentos e incluye 4 kilogramos del cereal para cada uno de los espirituanos que previamente fueron definidos en alguna de las categorías mencionadas.

Igualmente, se explicó que la repartición continúa por la cabecera provincial y le seguirán los restantes hasta completar al resto de los municipios espirituanos.

Una segunda donación, procedente de México, se entrega también por los mismos municipios mencionados, con 2 kilogramos de frijoles para embarazadas y niños con bajo peso.

Escambray conoció también que la Empresa Mayorista de Alimentos y otros Bienes de Consumo en la provincia está inmersa en la distribución de 10 onzas de chícharos y una libra de azúcar por consumidor, que completan la entrega pendiente de marzo en los municipios de Cabaiguán y La Sierpe.

Leosbel Martínez Hernández, su director, apuntó que el resto de los territorios ya lo habían recibido, pero en el caso de Sancti Spíritus se incluye en el cronograma de abril con dos distribuciones de chícharos, pues fue necesario reponer una parte que tuvo afectaciones.