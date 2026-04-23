Donativo de Unicef oxigena a servicio Respiratorio del Pediátrico espirituano

La entrega de los tres concentradores de oxígeno, donados por este organismo de Naciones Unidas, refuerza la atención a niños con enfermedades respiratorias agudas ingresados en esa institución

Los nuevos equipos contribuyen al empleo más racional del oxígeno medicinal. (Fotos: Arelys García Acosta/Escambray)

Niños espirituanos con enfermedades respiratorias agudas, ingresados en el Hospital Pediátrico Provincial José Martí Pérez, se benefician con tres concentradores de oxígeno donados por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), como parte del apoyo brindado a Cuba por este organismo internacional para fortalecer la atención a las urgencias médicas y el Programa de Atención Materno-Infantil.

Según Yosdiel Pérez Marín, subdirector de Aseguramiento Médico en la institución hospitalaria, estos equipos, recibidos la semana precedente, se encuentran en funcionamiento en las dos salas del servicio de Respiratorio: la A, destinada a niños menores de un año, y la B, a los mayores de esa edad.

Con estos concentradores de oxígeno portátiles y de fácil maniobrabilidad—, el Pediátrico incrementó a seis la disponibilidad de los equipos con capacidad de 10 litros por segundo; vitales para la nebulización de los pacientes, procedimiento que convierte medicamentos líquidos en partículas finas que pueden ser inhaladas, detalló Pérez Marín.

Los concentradores de oxígeno, con capacidad de 10 litros por segundo, son portátiles y de fácil maniobrabilidad.

La doctora Claudia Borroto Martínez, especialista de primer grado en Pediatría, agradeció este gesto humanitario de la Unicef, que beneficia a enfermos con crisis de asma, neumonía complicada, atelectasia pulmonar y otros padecimientos que requieren terapias con aerosol.

El servicio de Respiratorio, por lo general, reporta una cantidad significativa de ingresos y, al contar con mayor número de estos medios, puede aplicarse tratamiento a varios niños a la vez, resaltó la especialista.

El centro asistencial dispone de otros concentradores de oxígeno; pero de menor capacidad (cinco litros por segundo), ubicados en diferentes servicios del Pediátrico espirituano, agregó la doctora Borroto Martínez.

El nuevo equipamiento, que contribuye al uso más racional del oxígeno medicinal en la institución sanitaria espirituana, forma parte de un donativo de 100 equipos de ese tipo, realizado por la Unicef a hospitales maternos y pediátricos cubanos, de acuerdo con el perfil de la oficina en la isla caribeña de este organismo internacional en la red social Facebook.

Cada insumo, medicamento o equipamiento que llega al país constituye una oportunidad para mejorar los servicios de salud y salvar vidas, como estos concentradores destinados a la atención de niñas, niños, adolescentes y embarazadas, expuso Sunny Guidotti, representante en función de Unicef en Cuba, en la nota publicada en la referida red social.