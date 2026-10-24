Etecsa anuncia cambio de numeración telefónica en localidades de La Sierpe, Trinidad y Sancti Spíritus

La División Territorial de Etecsa en Sancti Spíritus informó que la medida responde al proceso inversionista para sustituir tecnología obsoleta y mejorar la calidad de los servicios

Foto: Vicente Brito/ Escambray

La División Territorial de Etecsa en Sancti Spíritus informó que se prepara un cambio de numeración telefónica que impactará los servicios en las localidades de Topes de Collantes, Casilda, La Sierpe y Colón.

Según la entidad, esta medida forma parte del proceso inversionista que se desarrolla en la provincia con el objetivo de sustituir la tecnología obsoleta y optimizar la calidad, eficiencia y gestión de las telecomunicaciones.

El comunicado oficial, al que Escambray tuvo acceso, precisa que esta actualización tecnológica permitirá crear mejores condiciones para la prestación de los servicios en las zonas involucradas, beneficiando tanto a los usuarios residenciales como a los estatales.

No obstante, se aclaró que la fecha exacta de realización del cambio aún no ha sido definida y será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales.

Como parte de este proceso, las numeraciones telefónicas sufrirán modificaciones específicas en cada territorio. En el caso de Topes de Collantes, las numeraciones anteriores 4254 01XX al 4254 03XX y 4254 11XX al 4254 13XX pasarán a la nueva numeración 4106 1XXX.

En Casilda, la numeración anterior 4199 51XX al 4199 55XX será modificada por la nueva numeración 4106 51XX al 4106 55XX.

Por su parte, en La Sierpe, las numeraciones anteriores 4143 31XX al 4143 36XX y 4143 4XXX pasarán a las nuevas numeraciones 4106 31XX al 4106 38XX y 4106 4XXX.

Finalmente, en Colón, en la cabecera provincial, la numeración anterior 4133 7XXX pasará a la nueva numeración 4106 7XXX.

Etecsa hizo un llamado a los usuarios a estar atentos a las orientaciones que se brindarán. Asimismo, subrayó que, una vez realizado el cambio, los clientes deberán activar nuevamente los servicios suplementarios que tengan contratados, entre ellos, el Despertador Automático, la Transferencia de llamadas, la Llamada en Espera y el Candado Electrónico.

La institución reiteró que mantendrá informada a la población sobre la fecha de ejecución y las indicaciones asociadas a este proceso a través de sus canales oficiales de comunicación.