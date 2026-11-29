Con pasos firmes y una sonrisa a flor de labios, este espirituano de 60 años recorre a pie decenas de kilómetros para ejercer un noble oficio. Su habilidad para coser el calzado lo distingue

Sin levantar la vista, cose con mucha maestría para que el acabado sea perfecto. (Fotos: Rosa Blanco/ Escambray)

“Zapateroooo, vamos que llegó el zapatero”; el pregón se escucha y los vecinos salen a recibirlo. Unos lo saludan; otros le traen sandalias, botas, tenis y cualquier tipo de calzado que necesite arreglos, aunque también repara maletines, bolsos, mochilas…

El espirituano Raúl Hidalgo Áreas, oriundo del Reparto Suárez, en la barriada de Colón, se acomoda, ya sea debajo de un árbol, en el portal de una casa, en medio de un jardín o en cualquier sitio donde pueda realizar su trabajo.

De un portafolio viejo que lleva consigo saca el hilo que luego mide y corta según la cantidad que requiera para la costura; también busca agujas, punzones, chavetas y una bola de cera que pasa por la cuerda.

Sus manos se muestran hábiles y, sin levantar la vista de lo que hace, cose con mucha maestría para que el acabado sea perfecto. “Por muy maltratado que esté el zapato yo nunca digo que no se puede arreglar; por el contrario, siempre le busco el acotejo pues hay viejitos que me lo piden. Los tiempos son duros y muchos no tienen cómo comprarse unos tenis nuevos, ellos confían en que les solucione el problema y así trato de complacerlos”, asegura Raúl.

¿Zapatero o caminante?

Para Raúl las dos cosas son igual de importantes; es por eso que resulta común verlo caminar por cualquier parte de la ciudad o fuera de ella en busca de nuevos clientes. Desde hace años renunció al transporte y su presencia se hace notar en barrios y comunidades de distintos territorios espirituanos.

El Chambelón, La Aurora, La Fragua, Guayos, Cabaiguán, Santa Lucía, Fomento y sus alrededores, Banao, Guasimal, Jíquima, La Esperanza, Manaquita o Cuatro Esquinas, entre muchas otras, son algunas de las zonas frecuentadas por este zapatero remendón.

“A mí siempre me gustó caminar, incluso cuando había muchas guaguas yo me iba a pie, no utilizaba ningún medio de transporte, ni siquiera una bicicleta, solo mis piernas. bien temprano de mi casa para llegar hasta los sitios apartados donde siempre encuentro trabajo. Mientras camino kilómetros y kilómetros por la orilla de las carreteras, me entretengo cantando o improvisando alguna que otra décima que se me ocurra”.

«Creo que lo que hago es necesario porque cuando llego a un barrio apartado la gente me espera y solicita mi trabajo», asegura.

A pesar de sus 60 años cumplidos, Raúl es un hombre fuerte al que la vida le jugó malas pasadas; sin embargo, no se amilanó, sigue con la cabeza en alto buscándose el sustento de manera honrada.

“Yo no tengo estudios, pero conozco de números, de niño me inscribieron en la escuela Cheché Alfonso por mi incapacidad para aprender, nunca pasé de primer grado, aunque sí me vincularon a la fábrica de calzado que existió en Colón para aprender un oficio. Entonces me hice ayudante y allí estuve unos años hasta que cerró. Después trabajé como jornalero en el campo, haciendo distintas tareas: chapeaba potreros, ordeñaba vacas, criaba cerdos, arreglaba cercas…

«Nunca tuve capacidad para aprender a leer ni a escribir, aunque también presenté varios problemas de salud, por ejemplo, en el páncreas y me enfermé de los nervios.

«En un tiempo fui alcohólico, cuando vivía en Alicante y eso me llevó al abismo, hasta que paré operado de un cáncer de colon, así que pensé que se trataba de mi vida o del alcohol, pero nunca me descarrilé quiero decir, ni robo, ni violencia. Yo me busco la vida trabajando honradamente, a pesar de estar operado, me siento fuerte y caminar me hace bien, espero seguir guapeando por mucho tiempo y que Dios me ayude”.

¿Siente que las personas lo respetan por su oficio?

«Lo más grande en mi vida es saber que la gente me quiere, a veces vengo andando por la orilla de una carretera y de pronto me para un carro, cuando miro veo que se trata de un compañero del Minint o del chofer de una guagua para recogerme y es porque en algún momento les arreglé zapatos a sus familias.

“Desde hace más de 30 años soy zapatero remendón y así me busco la comida, siento que lo que hago es necesario porque cuando llego a un barrio apartado o a una zona de campo y me sale una madre a pedirme que le arregle la mochila de la escuela del niño, pero no tiene dinero para pagar, yo se lo hago igual. Luego me regalan un plato de almuerzo, un pedazo de pan con algo o un poquito de café, y se lo agradezco, porque el dinero no lo es todo”.

Con alambre de acero que encuentra en los basureros confecciona las agujas que después endurece a fuerza de candela y aceite quemado. Todo lo que utiliza para remendar los zapatos es artesanal y el hilo lo compra en la candonga.

Una máxima de Raúl es la de nunca entrar a una casa para realizar su trabajo, solo llega hasta el portal. “Si alguien me quiere ayudar yo se lo agradezco, pero con respeto, por eso todos me quieren, hasta los niños de las escuelas por donde paso gritan: ‘Por ahí viene el zapatero’; algunos me piden que les cosa una pelota o les regale un pedazo de hilo para bailar el trompo”.

¿Cuántos kilómetros puede caminar Raúl en un día?

«En ocasiones más de 50, depende la ruta que escoja, yo he salido de madrugada buscando el camino de Las Tosas rumbo a Macaguabo, entro por Manaquita, La Nueva Cuba y todas las zonas que están en el trayecto hasta llegar a Cabaiguán, de ahí he llegado a mi casa sobre las once de la noche, pero siempre con dinerito y comida».

Raúl camina de prisa, aunque a su paso es difícil no identificarlo; desde lejos ya se escucha su voz, siempre alegre, saludando a los vecinos, usando una jarana con los niños, dejando una huella en el aire y en cada par de zapato que arregla.