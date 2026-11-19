Los trabajos deben concluirse en saludo al aniversario 68 del triunfo de la Revolución. También la fábrica de ron contará con esta tecnología

La fábrica de vinagre La Espirituana se beneficia con la instalación de paneles solares. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

La instalación de paneles solares en la fábrica de vinagre La Espirituana, ubicada en la ciudad del Yayabo, permitirá reiniciar la producción a escala industrial, la cual desde hace un tiempo permanece paralizada por la inestabilidad en el servicio eléctrico.

Con la disponibilidad de energía renovable durante las 24 horas, medida que obedece a las nuevas transformaciones económicas dispuestas recientemente en el país. Asimismo, se asegurará la conservación de la bacteria empleada en la formulación del producto, el cual cuenta con alta demanda en el mercado interno del territorio.

En declaraciones a Escambray Alexei Matos Remedio, director general de la Empresa Bebidas y Refrescos de Sancti Spíritus (Ember), puntualizó: “Con esta inversión podremos reiniciar el proceso productivo en la industria, desde donde sale el vinagre que se comercializa bajo la marca El Pinche en varias provincias, así como en el sector del Turismo, el cual a nivel de país se conoce por su alta calidad”.

Se está montando un kit de 150 kilowatts de energía renovable, con 300 kilowatts de respaldo en baterías. (Foto: Cortesía de la Ember)

Matos Remedio explicó que se está montando un kit de 150 kilowatts de energía renovable, con 300 kilowatts de respaldo en baterías, lo que amparará un proceso continuo. Igualmente, aclaró que desde hace tiempo los depósitos donde se conserva la madre del vinagre están paralizados, y la poca producción obtenida ha sido de manera artesanal, utilizando la bacteria conservada en la llamada Casa de Gavetas, pero eso solo permite elaborar unos 9 000 litros mensuales, mientras que cuando se hace de forma industrializada los volúmenes elaborados superan los 200 000 litros.

“En la formulación del vinagre no solo se emplea la bacteria, sino que intervienen también otras materias primas como el alcohol y el azúcar, materias primas que, gracias a negociaciones cooperadas como parte del encadenamiento productivo con formas de gestión no estatal, están garantizadas para reiniciar la producción en cuanto se culmine el cambio de matriz energética en la fábrica”.

Desde que se culmine el cambio de matriz energética se dará inicio a la producción a mayor escala. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

En cuanto al proceso similar que se acometerá en la fábrica de ron, otro de los centros subordinados a la Empresa de Bebidas y Refrescos de la provincia, el directivo aclaró que se trabaja el atesado de la azotea del edificio donde se colocarán los paneles solares.

“Con la instalación de un kit de 15 kilowatts y respaldo de baterías podremos proteger las áreas más críticas de la industria, es decir, la línea de envase, la de elaboración de la bebida y la de retractilado. Esta Unidad Empresarial de Base cuenta con tres establecimientos; además de las fábrica de vinagre y de ron, está la antigua planta de hielo, que figura dentro de los objetivos con prioridad para el 2027, con vistas a rescatar esa producción, pero no con su antigua tecnología, sino con una línea más moderna y menos consumidora de energía”, destacó.