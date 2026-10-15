Expone viceministro del Minrex cinismo de Estados Unidos sobre bloqueo

El viceministro afirmó que el bloqueo energético y las brutales medidas de cerco económico impuestas en 2026 representan un fortalecimiento extremo del castigo colectivo que por casi siete décadas ha sufrido el pueblo cubano

Fernández de Cossío subrayó que la guerra económica contra Cuba ha sido prolongada y despiadada.

Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció este miércoles que el gobierno de EE.UU. intenta presentar como reciente en 2026, el inicio del bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla, pese a que se remonta a más de seis décadas.

El diplomático señaló en su perfil en la red social Facebook que «el gobierno de EE.UU. se apea ahora con la leyenda de que el bloqueo contra Cuba comenzó en enero de 2026. Es la fábula más reciente que intentan vender con disimulo».

Recordó que existen documentos oficiales como el memorando de Lester Mallory de 1960 (entonces secretario de Estadoadjunto), las medidas económicas coercitivas aplicadas desde ese año y el decreto de bloqueo firmado por John F. Kennedy en 1962, posteriormente reforzado con leyes como la Torricelli de 1992 y la Helms-Burton de 1996.

Fernández de Cossío subrayó que la guerra económica contra Cuba ha sido prolongada y despiadada, y mencionó que entre las primeras medidas estuvo la negativa de exportar combustible estadounidense a la isla.

Añadió que desde 2019 se intensificó la persecución de embarques y suministros desde cualquier país, con sanciones y amenazas contra compañías transportistas, buques, armadores y agencias aseguradoras y reaseguradoras.

El viceministro afirmó que el bloqueo energético y las brutales medidas de cerco económico impuestas en 2026 representan un fortalecimiento extremo del castigo colectivo que por casi siete décadas ha sufrido el pueblo cubano.