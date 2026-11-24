La salud humana nunca debe ser una baja de la política, asegura titular de la OMS en Cuba

Tedros Adhanom Ghebreyesus mostró particular preocupación por el impacto del bloqueo estadounidense en los niños e insistió en que debe terminar, un llamado similar al de otras autoridades del sistema de las Naciones Unidas

El biólogo e inmunólogo etíope compartió con periodistas cubanos y extranjeros las experiencias de su visita a la isla. (Foto: PL)

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, abogó este martes en La Habana por el fin del bloqueo estadounidense contra Cuba, tras constatar el impacto humanitario de esa política.

“La salud humana nunca debe ser una baja de la política”, afirmó en declaraciones a la prensa en la tercera y última jornada de su visita a la isla, durante la cual recorrió instalaciones de salud e investigaciones y dialogó con autoridades locales, encabezadas por el presidente Miguel Díaz-Canel.

El biólogo e inmunólogo etíope compartió con periodistas cubanos y extranjeros las experiencias de su visita la víspera al Hospital y el Cardiocentro Pediátricos William Soler, donde apreció las carencias y limitaciones que imponen al sistema de salud de la nación antillana el bloqueo estadounidense y su más reciente componente: un cerco energético.

Ghebreyesus mencionó su encuentro con una niña que espera por una operación a corazón abierto, uno de los 12 mil menores de edad que no han podido ser sometidos a una intervención quirúrgica como consecuencia de la crisis energética y la falta de recursos derivadas de la hostilidad de Washington.

También lamentó el deterioro de indicadores sensibles como la mortalidad infantil y la esperanza de vida, así como las dificultades que enfrentan miles de embarazadas.

Los médicos cubanos saben lo que es necesario hacer, pero es muy difícil en medio de las carencias de recursos y de la falta de un servicio de electricidad confiable, subrayó.

En sus comentarios, el director general de la OMS criticó las sanciones por su saldo de apagones y problemas en el acceso a medicamentos y recursos esenciales en el sector de la salud, manifestando que son las personas vulnerables las más afectadas, poniendo en riesgo sus vidas.

Al respecto, mostró particular preocupación por el impacto de esta política estadounidense en los niños e insistió en que debe terminar, un llamado similar al de otras autoridades del sistema de las Naciones Unidas.

Ghebreyesus reiteró la voluntad de la OMS y de la ONU en general de acompañar a Cuba en sus prioridades y de apoyarla en el proceso en curso de transformaciones económicas y sociales, a partir de 176 medidas aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular.