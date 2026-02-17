Federación Internacional de la Cruz Roja reconoce trabajo de Cuba (+post)

En el intercambio José Ángel Portal, ministro del Minsap, comentó igualmente acerca del actual contexto que atraviesa la nación y de manera particular el Sistema Nacional de Salud

La Cruz Roja cubana ratificó la voluntad de continuar fortaleciendo la cooperación conjunta. (Foto: (Minsap)

La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja reconoció el trabajo realizado por la Cruz Roja cubana, y ratificó la voluntad de continuar fortaleciendo la cooperación conjunta.

Así lo destacó Xavier Castellanos Mosquera, subsecretario general de Coordinación de Operaciones y Desarrollo de Sociedades Nacionales de la mencionada red humanitaria internacional, durante un encuentro con el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal, en el ámbito de su visita a Cuba.

Según informa hoy el Ministerio de Salud Pública (Minsap), el viaje de Castellanos y la delegación que le acompaña a La Habana tiene el propósito de intercambiar con directivos y funcionarios de la Cruz Roja cubana para examinar de conjunto el trabajo realizado, así como nuevas posibilidades de cooperación y apoyo mutuos.

“Cuba está totalmente comprometida con la protección de la vida en los más diversos escenarios, como parte de los cuales los efectos que provocan los desastres naturales en nuestro país es también una prioridad de trabajo para la Cruz Roja cubana”, aseguró el Ministro de Salud Pública en el intercambio, que tuvo lugar este lunes.

Tras agradecer la visita, Portal transmitió la gratitud, en nombre del Gobierno, por la ayuda enviada a la mayor de las Antillas por luego del paso del paso del huracán Melissa, así como la rápida respuesta y movilización de recursos humanos y materiales realizado en ese momento.

Ese actuar, significó, ha sido constante en otras circunstancias similares y para Cuba tiene una enorme relevancia.

Como parte del intercambio, el titular comentó igualmente acerca del actual contexto que atraviesa la nación y de manera particular el Sistema Nacional de Salud.

Subrayó que resulta extremadamente complejo y se ha agravado en los últimos meses debido a las más recientes medidas que ha comenzado a aplicar contra la isla el Gobierno de los Estados Unidos.

Sobre las últimas decisiones que han comenzado a implementarse en el sector de la Salud para hacer frente a esa realidad, Portal Miranda aseguró que están encaminadas a, en medio de la inevitable reorganización que lleva adelante, a garantizar vitalidad en los servicios básicos a la población y seguir protegiendo la vida.

La Federación Internacional coordina y dirige la asistencia internacional en caso de desastres naturales u otros causado por el ser humano en situaciones ajenas a conflictos armados.

Su misión es mejorar la vida de las personas vulnerables, al tiempo que colabora con las sociedades nacionales para intervenir en caso de catástrofes en cualquier parte del mundo.

Las operaciones de socorro se combinan con actividades de desarrollo que abarcan programas de preparación para desastres, actividades de salud y asistencia, así como la promoción de valores humanitarios.

Unido a ello también apoya programas de reducción de riesgo y lucha contra la propagación de enfermedades como el VIH/Sida, la tuberculosis, la gripe aviar y la malaria. Además, actúa para combatir la discriminación y la violencia y promueve la defensa de los derechos humanos y la asistencia a los migrantes.