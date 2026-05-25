Raúl: un nombre que es fusil (+fotos y video)

En Tribuna Antimperialista, desarrollada al amanecer de este lunes en la Plaza de la Revolución Mayor General Serafín Sánchez Valdivia de la capital provincial, más de 40 000 espirituanos demostraron su apoyo incondicional a Raúl y la Revolución

Ante esa nueva patraña del imperio, más de 40 000 espirituanos dijeron: ¡No! Y ratificaron su compromiso con la historia. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

La Plaza Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, de Sancti Spíritus, se volvió a abarrotar de pueblo esta mañana para reafirmar su apoyo al General de Ejército Raúl Castro Ruz y a la declaración del Gobierno cubano sobre la injusta condena anunciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra nuestro querido líder.

Significado especial adquirió esta tribuna porque 24 años atrás, el 25 de mayo de 2002, 300 000 espirituanos, avileños y villaclareños se congregaron en la Plaza de los Olivos II junto al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz para denunciar agresiones norteamericanas contra Cuba.

Lídice Carballo Farfán denunció la intromisión del gobierno estadounidense en los asuntos internos de la isla.

En nombre de los juristas de la provincia, Lídice Carballo Farfán denunció la intromisión del gobierno estadounidense en los asuntos internos de la isla y sentenció que “Cuba es de los cubanos”. La joven, licenciada en Derecho, recordó que el país acudió a los organismos internacionales para denunciar la violación, en más de 25 ocasiones, del espacio aéreo nacional por la organización terrorista Hermanos al Rescate.

Adiel Alejandro Rodríguez Rodríguez, de la rama de Energía y Minas, se refirió a las tareas actuales de la juventud cubana y la confianza depositada en ella por Raúl.

Adiel Alejandro Rodríguez Rodríguez se refirió a las tareas actuales de la juventud cubana y la confianza depositada en ella por Raúl.

En la tribuna —presidida por Deyvi Pérez Martín y Alexis Lorente Jiménez, primera secretaria del Partido y gobernador del territorio, respectivamente—, desde las artes, también se denunció la acusación del Departamento de Justicia de EE. UU.

La presidenta de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en Sancti Spíritus, Eidy Díaz Fernández, evocó pasajes de la vida de Raúl y su legado para nuestro pueblo y, en particular, para el sector cooperativo y campesino.

“¡Estados Unidos es cómplice!, tiene las manos manchadas de sangre en Guantánamo. Ellos mantienen un bloqueo genocida que ha costado la vida a miles de cubanos. Ellos, que financian grupos terroristas desde las entrañas de Miami, no nos engañan.

Eidy Díaz Fernández, evocó pasajes de la vida de Raúl y su legado para nuestro pueblo y, en particular, para el sector cooperativo y campesino.

“No se trata de un proceso judicial. Se trata de un acto de venganza de Trump y Marco Rubio. Es la venganza del imperio por no haber podido derrotarnos. Es la rabia de los que han visto cómo nuestro pueblo, a pesar de las dificultades, ha sabido mantener su dignidad”, expresó Díaz Fernández.















Es amplio el consenso de que la peligrosa escalada agresiva de la administración de Donald Trump contra Cuba incluye la espuria condena a su líder, las cínicas declaraciones y las amenazas recientes de voceros estadounidenses y la presencia en el mar Caribe de naves de guerra.

Ante esa nueva patraña del imperio, más de 40 000 espirituanos dijeron: ¡No! Y ratificaron su compromiso con la historia.