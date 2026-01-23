Felicita Díaz-Canel a To Lam por su reelección al frente del Partido Comunista de Vietnam

El también presidente cubano, transmitio en nombre de su Partido “las más sinceras felicitaciones al querido compañero To Lam”, al tiempo que le deseó “nuevos éxitos en la conducción de esa hermana organización política”

To Lam fue reelecto como secretario general del Partido Comunista de Vietnam. (Foto: PL)

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC), Miguel Díaz-Canel, felicitó este viernes a To Lam por su reelección como secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV).

En la red social X, el también presidente cubano, transmitio en nombre de su Partido “las más sinceras felicitaciones al querido compañero To Lam”, al tiempo que le deseó “nuevos éxitos en la conducción de esa hermana organización política”.

En la publicación de este viernes, Díaz-Canel, reafirmó la voluntad de continuar profundizando los vínculos interpartidistas, los cuales calificó de “excelentes”.

El Primer Secretario del CCPCC, al ponderar las relaciones destacó que están fundamentadas en “la hermandad entre ambos pueblos y el legado de nuestros líderes históricos, #Fidel y Ho Chi Minh”.

El Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) reeligió hoy por unanimidad al miembro del Buró Político y del Secretariado To Lam como secretario general de esa organización.

La información se dio a conocer en la sesión de clausura del XIV Congreso Nacional del PCV, que desde el lunes último transcurrió en Hanoi con el lema “Unidad-Democracia-Disciplina-Avance-Desarrollo”, en concordancia con la entrada de la nación indochina en una nueva era de prosperidad.

Califica To Lam de rotundo éxito el XIV Congreso Nacional del PCV

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, calificó este viernes de rotundo éxito el XIV Congreso Nacional de esa organización, que durante cinco días sesionó en esta capital bajo el lema “Unidad-Democracia-Disciplina-Avance-Desarrollo”.

Este éxito “refleja la fe, la voluntad, la determinación y la nueva visión para el desarrollo de nuestro país”, subrayó el líder partidista en el discurso de clausura del cónclave el cual, dijo, marcó un nuevo hito en la historia del PCV y de la gloriosa nación vietnamita.

El Congreso afirmó una vez más la verdad de que la dirección del Partido es el factor decisivo en todas las victorias de la revolución vietnamita, y la línea de reforma es correcta, creadora y conforme a las leyes objetivas, valoró.

To Lam expresó su convicción de que, con el espíritu resuelto del foro, las importantes decisiones adoptadas, la unidad de voluntad y acción del PCV y la fuerza del pueblo se implementará con éxito la Resolución del Congreso, “construyendo un Vietnam pacífico, independiente, democrático, próspero, civilizado y feliz, avanzando firmemente hacia el socialismo”.

En ese sentido señaló que, al iniciarse el nuevo mandato, es aún más necesario actuar con urgencia, decisión, seguridad y rigor, para que cada resolución y cada programa de acción se materialice rápidamente, se convierta en un motor de desarrollo y un motivo de orgullo para el pueblo.

El espíritu de acción, dijo, debe concretarse en soluciones específicas e implementarse con seriedad en todo el sistema, para transitar proactivamente de la “comprensión correcta” a la “implementación efectiva”, de la “alta determinación” a los “resultados claros” y combinar la “dirección y gestión” con la “inspección, supervisión y rendición de cuentas”.

Por otra parte, significó que el Congreso enfatizó la necesidad de, basándose en la adhesión inquebrantable a las cuestiones de principios, el país debe seguir de cerca las realidades prácticas e innovar y reformar continuamente para lograr un desarrollo rápido y sostenible.

Refiriéndose a los documentos aprobados por la magna cita partidista, consideró que éstos representan la culminación de la sabiduría, la voluntad, el pensamiento innovador, las aspiraciones de progreso y la inmensa determinación del PCV, el pueblo y el ejército en la construcción, desarrollo y protección de la Patria socialista.

El contenido de los mismos, destacó, incluye numerosos puntos nuevos e innovadores, incorpora las contribuciones más relevantes del Partido y de todos los sectores de la población, y refleja el carácter democrático, la dedicación y las aspiraciones del pueblo.

To Lam agradeció a los mil 586 delegados presentes por demostrar el más alto sentido de responsabilidad y contribuir, con muchas opiniones perspicaces, sinceras, inteligentes y francas, a los debates suscitados en el Congreso.

Con relación a los integrantes del Comité Central recién electo, resaltó que estos “cumplen con los estándares de carácter, moralidad, prestigio, competencia y cualificación necesarios para asumir las importantes responsabilidades ante el Partido y el pueblo en el nuevo mandato, que marca el inicio de una nueva era de progreso nacional”.