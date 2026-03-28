Reconocen papel de la juventud cubana en la transformación del país

Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante el acto de condecoraciones de la UJC se ratificó el compromiso de la juventud cubana de seguir haciendo más por Cuba.

El papel de las nuevas generaciones en la transformación del país y como relevo del proceso revolucionario fue resaltado este viernes en La Habana, durante el acto de condecoraciones estatales de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), próxima a cumplir sus 64 años, el venidero 4 de abril.

Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República, se ratificó el compromiso de la juventud cubana de seguir haciendo más por Cuba.

En su intervención, Yaliel Cobo Calvo, segundo secretario del Comité Nacional de la UJC, expresó que esta generación sintetiza los valores que nacieron al fragor de las luchas por la independencia y de los hombres y mujeres que entregaron su vida por la Revolución.

Señaló que las condecoraciones, son el reflejo de algo más profundo, el espíritu de una juventud que se asume como continuadora de la obra construida y que está dispuesta a defender el país al precio que sea necesario, y más en un contexto donde las amenazas contra la nación aumentan.

El presidente cubano entregó la Bandera de Honor de la UJC a 10 centros destacados por el cumplimiento de su labor social y en el aporte al país, al mismo tiempo que condecoró con la Orden Julio Antonio Mella, máximo reconocimiento de la organización, a 12 jóvenes con méritos excepcionales en el estudio, el trabajo y en la defensa de la Patria.

Las máximas autoridades de la nación entregaron además las medallas Abel Santamaría Cuadrado y José Antonio Echeverría a más de 30 miembros de UJC, destacados en sus diversas actividades.

Un momento especial lo constituyó el reconocimiento a jóvenes que participaron en las acciones combativas del pasado 3 de enero durante la agresión del gobierno estadounidense contra Venezuela.

En declaraciones exclusivas para la Agencia Cubana de Noticias, Yorkis Joel Sánchez González, secretario del comité de la UJC en la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, centro que recibió la Bandera de Honor, expuso que ese colectivo está comprometido con la tarea de construir un sistema electroenergético más fortalecido, para impulsar el desarrollo del país y disminuir los molestos apagones.

Añadió que en el sector eléctrico, la nación cuenta con una vanguardia juvenil que día a día trabaja desde su trinchera en respaldo a la obra revolucionaria.

Karen Urrutia Pérez, secretaria de la UJC del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, merecedora de la Orden Julio Antonio Mella, manifestó su emoción por ese galardón, pero resaltó que su mayor orgullo es haber participado en la obtención de la vacuna Abdala para el tratamiento de la COVID-19 y brindar su granito de arena a la tierra que la convirtió en una profesional.

Estuvieron presentes también en el acto, los miembros del Buró Político Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del CCPCC, y Meyvis Estévez Echeverría, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC.

Participaron además, otros miembros del Buró Político, del Partido, cuadros del Estado, el Gobierno, representantes de las organizaciones de masas, miembros del Buró Nacional de la UJC, organizaciones estudiantiles, movimientos juveniles, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

El próximo 4 de abril, no solo se conmemorarán 64 años de la UJC, sino que se celebra asimismo el aniversario 65 de la Organización de Pioneros José Martí, definidas ambas estructuras como garantías de la continuidad del proceso revolucionario cubano.