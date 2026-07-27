Fidel entre nosotros (+fotos)

Cuatro décadas atrás, el 27 de julio de 1986 el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, recorrió obras de interés social y económico de la ciudad de Sancti Spíritus, algunas de estas inauguradas en el contexto de las celebraciones en ocasión del acto nacional por el aniversario 33 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes

Fidel con los doctores Pedro García y Rafael Leiva en las afueras del hoy Hospital Provincial General Camilo Cienfuegos. (Foto: Archivo de Escambray)

Luego de pronunciar las palabras centrales del acto nacional por el aniversario 33 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, desarrollado en la Plaza de Los Olivos, de Sancti Spíritus, el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, optó por quedarse un día más en este territorio.

Y el 27 de julio de 1986, el Comandante en Jefe departió con los espirituanos, quizás para hacer valer el proverbio de que “vista hace fe”. En su discurso pronunciado la jornada anterior sostuvo con vehemencia:

“Ustedes solo tenían presupuesto por 2 millones, ¿y cómo ustedes han hecho ese milagro, han hecho obras por 4 millones? Con el aporte de las masas, con el aporte de los trabajadores, con el aporte del pueblo, con el trabajo y la cooperación del pueblo. Para que ustedes vean aquí un ejemplo, que el trabajo voluntario es oro, que la colaboración del pueblo es oro (…)”.

Aquel 27 de julio, Fidel inició el recorrido por el hospital Camilo Cienfuegos, adonde llegó a las 9:33 a. m. En el intercambio se interesó por la plantilla y por la cantidad de residentes. Preguntó si en la provincia existía taller de Electromedicina. La visita la hizo acompañado por Jorge Risquet, miembro del Buró Político, y por otros dirigentes. El líder de la Revolución dejó inaugurado oficialmente el centro asistencial.

De salida, al fijarse en el cartel que señalaba: Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Camilo Cienfuegos, Fidel instó al colectivo a trabajar para ponerle “Hospital Provincial Clínico Quirúrgico de Investigación y Docencia”; en tal sentido, recomendó laborar con espíritu de investigación, como si se tratara de un instituto.

El 27 de julio de 1986, el Comandante en Jefe recorrió la mayoría de las áreas de la Facultad de Ciencias Médicas, junto a las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en aquel entonces. (Foto: Archivo de Escambray)

Pasadas las 10:30 a.m. arribó a la Facultad de Ciencias Médicas, con capacidad para 1 500 estudiantes. Al llegar a la Sala de Historia del plantel, indagó en torno a las condiciones del centro, entre estas, las áreas deportivas, principalmente la de natación. También, recorrió la biblioteca, los comedores de trabajadores y alumnos, la Osteoteca (local donde se clasifican los huesos humanos), el Museo Morfológico, dormitorios y el teatro. Se interesó, además, por el número de médicos que había en las zonas montañosas del territorio espirituano.

Durante la despedida se le entregó un álbum con fotos de la facultad y firmó el libro de visitantes, donde escribió: “El edificio es excelente, deseamos que los profesores, estudiantes y trabajadores sean superiores”.

En la mañana de ese domingo visitó el tanque apoyado y la planta potabilizadora que forman parte de un conjunto hidráulico que triplicaría, según pronósticos en aquel momento, el suministro de agua del antiguo acueducto, que era de 180 litros por segundo.

En la Planta Potabilizadora, indagó acerca de las características de dicha inversión. (Foto: Archivo de Escambray)

Luego, Fidel estuvo en la pista del aeropuerto de Sancti Spíritus, ampliada hasta 1 800 metros. Casi a las 12 meridiano llegó a la Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE) Lino Salabarría, donde le informaron que se estudiaban 18 disciplinas y tenía una matrícula de 1 000 alumnos.

Más tarde, en el paso superior sobre el río Yayabo, Joaquín Bernal Camero, primer secretario del Partido en la provincia por esa fecha, le explicó que el tramo urbano del río fue saneado al evitar, con tuberías colectoras, el derrame de desechos en sus aguas.

Al llegar a las márgenes del Yayabo, decenas de vecinos recibieron a Fidel. Al subir por la entrada del paso superior sobre el Yayabo (margen derecha), saludó a los presentes. La octogenaria Antonia Carbonell dialogó con el Comandante. El patio de la casa de la anciana, que daba para el Yayabo, estaba repleto de hijos, nietos, otros familiares y hasta de vecinos.

El líder histórico de la Revolución cubana acudió al paso peatonal sobre el río Yayabo. (Foto: Archivo de Escambray)

Al bajar la pasarela, Fidel estrechó las manos de algunos de los presentes; allí conversó con Manuel Pérez González, Manolo, el Puentero Mayor. Manolo le aseguró al líder: “En mi vida he construido 156 puentes. Mi obra queda para la historia en Nicaragua e Iraq”.

Ese día, Fidel acudió a la antigua sede del Hospital General, donde se laboraba para concluir su ampliación y adaptación para convertirlo en Materno Infantil.

Aquel 27 de julio de 1986, el Comandante en Jefe estuvo entre nosotros; conversó, sugirió y, sobre todo, comprobó de qué madera está hecha el pueblo espirituano.