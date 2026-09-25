Fortalece Jatibonico dispositivo de defensa territorial

Durante la jornada se impartieron clases de uso, arme y desarme del fusil automático AKM. (Fotos: Luis Herrera/ Escambray)

Muy fructífero resultó el Día Nacional de la Defensa, que centró sus actividades provinciales en la Zona de Defensa Jatibonico Sur, escenario de un ejercicio táctico territorial.

La jornada permitió alcanzar nuevas habilidades por las pequeñas unidades de tropas y Brigadas de Producción y Defensa en el enfrentamiento a un supuesto enemigo que anteriormente desembarcó en el país y se desplazaba rumbo a la región oriental.

Las acciones fueron presenciadas por miembros del Consejo de Defensa Provincial y el primer coronel Enrique Tamayo Méndez, de la jefatura del Ejército Central.

Hombres y mujeres se adiestraron en el lanzamiento de granadas, colocación de minas destinadas a aniquilar las fuerzas vivas del enemigo y sus vehículos blindados. Igualmente, se practicó el arme y desarme del fusil AKM.

Un área de atención del Comité Militar Municipal adiestró al personal encargado de desplegar el aviso para la movilización de los reservistas que completan unidades de tropas regulares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y las Milicias de tropas Territoriales. Se prepararon las fuerzas permanentes y auxiliares, encargadas de mantener el orden interior, y los pioneros se dirigieron hacia las obras protectoras cuando se escuchó la sirena instalada en lo alto de un edificio.

En una de las áreas de atención del municipio sede alistaron a los encargados de desplegar el aviso para la movilización de los reservistas.

De acuerdo con el criterio de miembros del Consejo de Defensa Provincial, se puso de manifiesto la cohesión alcanzada y el dominio de las misiones por parte de los órganos de dirección y mando.

El presidente del Consejo de Defensa Municipal, Fidel Alejandro Triana González, compartió con el pueblo la convicción de continuar fortaleciendo el dispositivo defensivo territorial ante las recientes declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump en Naciones Unidas, donde expresó que su país proyecta una invasión militar a Cuba.