Fructífero encuentro de cancilleres de Cuba y China en Nueva York

Bruno Rodríguez agradeció la permanente solidaridad y el apoyo del Partido, el Gobierno y el Pueblo chinos

En el encuentro los cancilleres coincidieron en continuar consolidando las estratégicas y multifacéticas relaciones bilaterales.

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó hoy de grato y fructífero el encuentro en Nueva York con su homólogo de China, Wang Yi.“Sostuve grato y fructífero encuentro con el estimado compañero Wang Yi, miembro del Buró Político del Comité Central del PCCh y Canciller de #China”, escribió el ministro cubano de Relaciones Exteriores en su cuenta en X.

Agradecí -dijo- la permanente solidaridad y el apoyo del Partido, el Gobierno y el Pueblo chinos, principalmente en la actual situación en que Cuba enfrenta las amenazas y el recrudecimiento extremo del bloqueo de Estados Unidos, con medidas adicionales, sanciones secundarias y un cerco energético.

“Coincidimos en continuar consolidando las estratégicas y multifacéticas relaciones bilaterales, avanzar en los consensos alcanzados entre los líderes de ambos países y continuar la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido”, concluyó.

En otro mensaje en la propia plataforma, indicó que en reunión con Rashid Meredov, vicepresidente del Consejo de Ministros y canciller de Turkmenistán, reconoció «la tradicional relación entre ambos pueblos y nuestra voluntad de fortalecer los vínculos bilaterales».

Rodríguez ha tenido una intensa agenda colateral durante su estancia aquí. También lo recibió el secretario general de la ONU, António Guterres, e intercambió igualmente con sus pares de Azerbaiyán, Liberia, Pakistán, Uruguay, Colombia, Panamá, Kirguistán, Cambodia y Portugal.

Además, dialogó con Valdrack Jaentschke, co-canciller de Nicaragua, y Gunther Krichbaum, ministro de Estado para Europa en el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, “como parte de mi participación en la sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU a nivel de Cancilleres convocada por #China”, acotó.

Comentó que hablaron sobre el estado actual de las relaciones bilaterales y las oportunidades para continuar profundizándolas y que denunció «el grave daño que está provocando en las familias cubanas el gobierno de EEUU, con permanentes amenazas de agresión» y el recrudecimiento extremo del bloqueo.

El ministro se reencontró también con amigos de la solidaridad con Cuba en Estados Unidos y cubanos residentes, a los que agradeció su activismo y permanente denuncia a las acciones del gobierno estadounidense contra la isla.