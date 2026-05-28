Ómnibus Nacionales sigue rodando

Aun con serias limitaciones de recursos, continúa saliendo la ruta Sancti Spíritus-Habana en el turno de la 1:00 a.m. También se asegura la transportación de pacientes con turnos médicos en la capital del país y en Santa Clara, entre otros servicios

Este es uno de los carros Yutong que se encuentran vinculados a la transportación del personal de los grupos electrógenos en el territorio. (Foto: Rosa Blanco Martínez/Escambray)

La Unidad Empresarial de Base Ómnibus Nacionales de Sancti Spíritus mantiene un nivel bajo de servicios, a pesar de las marcadas carencias de combustibles y de otros recursos necesarios. Tras la suspensión de la mayoría de las salidas hacia otras provincias del país, el territorio protege servicios vitales los cuales continúan funcionando.

Segúnla Dirección de Operaciones en dicha entidad espirituana, desde la cabecera provincial continúa saliendo diariamente hacia La Habana el carro de la 1:00 a.m.

Con igual prioridad se garantiza la salida de un ómnibus que transporta pacientes dos veces por semanas desde la ciudad del Yayabo hasta los hospitales de la capital del país, los cuales asisten a turnos médicos, así como otro carro que, de lunes a viernes, lleva los casos que recibirán tratamiento radiactivo en un centro asistencial de Santa Clara, así como el que sale martes y jueves hacia la misma provincia con personas que reciben seguimiento a sus padecimientos.

“En otro orden de prioridad seguimos apoyando las transportaciones de los trabajadores de Islazul que laboran en los hoteles Zaza, Los Laureles y Rancho Hatuey y como parte de ese recorrido beneficiamos a la población en el perímetro urbano por donde pasamos”, aclara la Dirección de Operaciones.

Además, se garantiza el traslado de los compañeros de Geysel, que se encargan de atender las baterías de grupos electrógenos en varios territorios espirituanos.

La parada en los servicios que ofrece Ómnibus Nacionales en la provincia está siendo aprovechada para elevar la disponibilidad técnica de algunos equipos, gracias a lo cual hasta la fecha ya se recuperaron seis motores de carros Yutong y se trabaja en otros para que esté listo el parque vehicular de esta entidad cuando el país disponga de los recursos necesarios.