Fue una experiencia extraordinaria (+fotos)

Confiesa la doctora en Ciencias Marbelis Cuéllar Gutiérrez, directora de formación profesional en la Dirección General de Educación de Sancti Spíritus, al ser consultada sobre su participación en la misión internacionalista de educadores cubanos en Colombia

Desde el año 2023, Marbelis, al centro, se desempeñó asumió el rol de representante del Ministerio de Educación de Cuba en Colombia. (Fotos: Perfil de Facebook de la entrevistada).

Una experiencia retadora, extraordinaria y muy gratificante: así describe la doctora en Ciencias Marbelis Cuéllar Gutiérrez, directora de formación profesional en la Dirección General de Educación de Sancti Spíritus, su participación en la misión internacionalista llevada a cabo por educadores cubanos en Colombia.

“La misión educativa en Colombia comenzó en el año 2023, donde me desempeñé en el rol de representante del Ministerio de Educación de Cuba con el objetivo de fortalecer alianzas en torno a la educación entre ambas naciones”, asegura Marbelis.

Una tarea que concluyó, tras tres años de labor, con excelentes resultados, entre los que destacan: convenios en el área de la alfabetización de jóvenes, adultos y adultos mayores y la formación académica de posgrado para colombianos en Cuba.

Tras tres años de misión internacionalista en Colombia Marbelis regresa a Cuba sabiéndose feliz por el deber cumplido. (Fotos: Gabriela Estrella Cañizares/ Escambray)

“Uno de los grandes resultados de esta misión fue el trabajo mutuo y la cooperación centrada en la educación entre Cuba y Colombia, además del enriquecedor intercambio de saberes sobre las potencialidades, similitudes y diferencias entre los sistemas educativos de ambas naciones; sin olvidar que siempre es hermoso ver el poder transformador de la educación en todos los rincones del mundo”, precisa.

Pero, más allá del cumplimiento de esta misión y la importancia que supone para Cuba, Marbelis también se ha destacado como docente y en diversos cargos de dirección dentro del sector educacional cubano.

Pues, desde el año 2001 se licenció como educadora en la Enseñanza Especial y desde ese entonces pasó a integrar el claustro docente de la escuela Efraín Alfonso, de Sancti Spíritus, donde ocupó diversas responsabilidades a lo largo de sus diez años de estancia en este centro formativo.

“Uno de los grandes resultados de esta misión fue el trabajo mutuo y la cooperación centrada en la educación entre Cuba y Colombia”, asegura Marbelis.

“La educación especial ha marcado cada uno de los pasos que doy en mi trayectoria profesional, pues implica un alto grado de sensibilidad y humanismo, así como de responsabilidad y entrega absoluta a los niños y jóvenes con quienes trabajamos”, refrenda.

A lo que añade la importancia del tiempo frente a las aulas ejerciendo la docencia para los maestros jóvenes por la importancia que esto supone para su formación profesional y, además de forjar el ritmo de su futura trayectoria.

Precisamente, esa experiencia adquirida tras diez años ejerciendo la docencia llevó, posteriormente, a Marbelis a ocupar diversos cargos de dirección a nivel municipal y provincial dentro del sector educacional en el territorio espirituano.

Sin olvidar que ello jugó un papel esencial y la preparó para asumir durante tres años su rol dentro de la misión educativa de Cuba en Colombia; la misma que concluyó hace poco y la trajo de vuelta a la Patria sabiéndose feliz por el deber cumplido.

“Es maravilloso estar de vuelta y asumir, una vez más, responsabilidades en mi tierra; en estos momentos ya comencé a desempeñarme como directora de formación profesional en la Dirección General de Educación de Sancti Spíritus, una responsabilidad que me entusiasma mucho, pues atiendo todo lo relacionado con la formación pedagógica y la enseñanza técnico-profesional, las mismas que son muy importantes, en estos momentos, para el desarrollo socioeconómico del país”, concluyó Marbelis.