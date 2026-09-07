Transporte espirituano en función del sistema educativo

El nuevo curso escolar tiene entre sus retos el de garantizar el traslado de los estudiantes internos de las diferentes enseñanzas

La UEB Transporte Escolar Sancti Spíritus asume la mayor parte del traslado de los estudiantes espirituanos. (Fotos: Facebook)

A pesar de las dificultades con el combustible que enfrenta el país, producto del severo bloqueo energético que impone a la isla la actual administración estadounidense, el sistema de Transporte en Sancti Spíritus garantiza la movilidad de los estudiantes de los centros internos en el inicio de este curso escolar, según José Lorenzo García, al frente de la Dirección de Transporte de la Administración Provincial del Poder Popular,

“Se han trazado estrategias de conjunto con el sistema educativo de la provincia. Este curso tiene sus particularidades y a los transportistas nos toca asumir el reto”, comentó a Escambray el funcionario.

Lorenzo García aseguró que, aunque la situación del transporte en general no es favorable, en esta primera semana se logró cubrir la demanda del sistema de Educación, al trasladar más de 1 000 estudiantes de la Enseñanza Especial, las universidades, el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas y la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, entre otras instituciones.

“En esta ocasión no solo empleamos los medios de la Unidad Empresarial de Base Transporte Escolar, sino que, además, se suman las unidades de la Empresa Provincial”, precisó.

De acuerdo con los directivos de Educación y de Transporte, el traslado de los estudiantes y profesores del actual curso escolar es una prioridad a la que se le dará seguimiento para garantizar el proceso docente educativo.