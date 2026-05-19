Garantiza Acueducto de Sancti Spíritus abasto estable de agua ante déficit energético

Reparaciones en Tuinucú y Meneses devuelven el agua, mientras se consolida la estabilidad del servicio

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Sancti Spíritus ha logrado mantener un servicio estable de abasto de agua a la población, a pesar de las dificultades impuestas por el déficit energético que atraviesa el territorio.

Roberto Nápoles Darias, director general de la entidad, explicó a la prensa que, si bien la empresa opera con normalidad, aún se presentan problemas eventuales derivados fundamentalmente de las afectaciones eléctricas, los cuales demandan una atención constante para evitar interrupciones prolongadas.

Entre las soluciones recientes, el directivo destacó el montaje de una bomba en el poblado de Tuinucú, que llevaba más de dos semanas en crisis por fallos en el equipo de bombeo, así como la reparación del sistema de Meneses.

Ambas intervenciones eran prioritarias y devolvieron el suministro a esas comunidades. Asimismo, se informó que durante esta semana se ejecutarán otras obras de mantenimiento y mejora, y que cualquier afectación será comunicada con antelación a los residentes.

Nápoles Darias añadió que actualmente se trabaja en el mantenimiento de las bombas que abastecen a poblados de Sancti Spíritus y de Cabaiguán, donde días atrás se produjo una rotura en la conductora.

Aunque el salidero ya fue restablecido, estas labores buscan garantizar la estabilidad definitiva del servicio tanto para la ciudad cabecera como para el municipio de Cabaiguán, consolidando así un abasto regular en medio de la compleja coyuntura energética.