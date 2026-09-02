Guardianes de la Sierra en el camino de la conservación de la montaña (+fotos)

Dicho proyecto, aprobado en diciembre de 2025 por el Fondo de Pequeñas Donaciones, preserva el ecosistema de montaña a través de buenas prácticas agrícolas

A través de diferentes dinámicas participativas, el proyecto auscultó cuál es el imaginario social en la ruralidad y qué se necesita para desarrollarse desde las potencialidades de Llanadas Abajo.

Si algo ha logrado el proyecto Guardianes de la Sierra es que los pobladores de Llanadas, en el municipio espirituano de Yaguajay, se apropien de este espacio natural, parte de la Reserva de la Biosfera Buenavista, de la Región Especial de Desarrollo Sostenible Bamburanao y de la zona de amortiguamiento del elemento natural destacado Lomas de la Canoa y cueva La Chucha.

La iniciativa llegó hasta la comunidad Llanadas Abajo para protagonizar un primer taller en dicho lugar, el cual agrupó un equipo multidisciplinario, a tono con el enfoque de la estrategia: entrelazar a todos los actores que forman parte de la gestión sostenible de un ecosistema de montaña.

En declaraciones a Escambray Yitsy Suárez Valdés, directora de Investigaciones de Ecosistemas de Montaña del Centro de Servicios Ambientales de Sancti Spíritus, explicó que, a través de diferentes dinámicas participativas, se conoció cuál es el imaginario social en la ruralidad, qué es el desarrollo desde la perspectiva ambiental, social, cultural, institucional y económica, y qué se necesita para desarrollarse desde las potencialidades de la comunidad, además de lograr la articulación con actores externos, como instituciones académicas y empresas del municipio.

De la mano de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y de la Cátedra de Género del Centro Universitario Municipal (CUM) Simón Bolívar, de Yaguajay, el proyecto auscultó la rutina de los habitantes de esta zona del Turquino yaguajayense, sobre todo, de las féminas.

“El género es un eje transversal del proyecto porque en la ruralidad existen muchas asimetrías en los enfoques entre las actividades que realizan los hombres y las mujeres, así como en sus proyecciones. Por tanto, buscamos diagnosticar cuáles son las brechas que hay en la localidad Llanadas Abajo y cerrar las mismas desde el proyecto”, recalcó Suárez Valdés.

Guardianes de la Sierra, aprobado en diciembre de 2025 por el Fondo de Pequeñas Donaciones, persigue la conservación del ecosistema de montaña a través de buenas prácticas agrícolas y beneficia directamente a la CCS Alberto Pis, de Llanadas Arriba, base productiva que se nutrirá de medios de transporte, sistemas de riego y otros materiales para realizar acciones de manejo del bosque.