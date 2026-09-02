Acuicultores espirituanos en función de completar ciclos de alevinaje

El único centro destinado a la reproducción de especies de agua dulce en la provincia hasta el momento acumula solo 21.6 millones de alevines, cifra insuficiente para asegurar una adecuada repoblación de los embalses

Hasta la fecha la estación acumula poco más de la mitad de su plan para el 2026, equivalente a unos 40 millones de peces. (Foto: Rosa Blanco Martínez/Escambray)

El completamiento de los ciclos de reproducción de especies de agua dulce registra atrasos en la Estación de Alevinaje ubicada en el municipio espirituano de La Sierpe. El centro, único de su tipo en la provincia, se empeña en lograr sus producciones, en medio de un complejo escenario económico y energético que afecta, sobremanera, su desempeño.

En declaraciones a Escambray Yoandy Rodríguez Panizo, directivo en la Empresa Pesquera de Sancti Spíritus (Pescaspir), explicó que hasta la fecha el colectivo acumula poco más de la mitad de alevines, de un plan de 40 millones previsto para el 2026, cifra que se destina en su totalidad a la repoblación del embalse Zaza, por ser el más cercano a la estación y, por ende, el que menos combustible demanda para el traslado hasta el acuatorio.

La falta de diésel y de energía eléctrica para realizar las operaciones dentro de dicha entidad inciden directamente en cada programa productivo, pues, al decir del propio Rodríguez, el agua para asegurar procesos solo se puede bombear durante los breves lapsos de corriente; lo demás se hace por gravedad y en dependencia de las cantidades que el sistema de la Zaza pueda entregar en correspondencia con su nivel de llenado.

Igualmente, explicó que la sala de reproducción trabaja con el respaldo de un grupo electrógeno, que permite el proceso de eclosión de los huevos para la obtención de las larvas en el horario de noche y madrugada, pero aun así es insuficiente su desempeño, por lo que hasta la fecha solo se acumulan 21.6 millones, de los cuales 12 millones fueron a parar a La Zaza.

No obstante, a pesar de todos los problemas a los que se enfrenta el centro reproductor de alevines en la provincia, su colectivo continúa trabajando, reajustando horarios, gestionando procesos y aplicando disímiles estrategias para no detener la producción, porque esos pequeños peces que allí se obtienen son los que a la vuelta de varios meses aseguran las capturas y, por ende, parte de la proteína que llega al plato de los espirituanos.