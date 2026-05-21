Héroe cubano Gerardo Hernández contextualiza nueva provocación desde Estados Unidos (+video)

Hernández Nordelo enfatizó en que estas acusaciones, en su intento de reescribir la historia e imponer un relato tergiversado, desconocen las múltiples violaciones del espacio aéreo por parte de la organización contrarrevolucionaria

Gerardo explicó que estas vulneraciones a la jurisdicción cubana fueron sistemáticamente advertidas al gobierno norteamericano, que consta en más de una decena de notas diplomáticas.

Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba, valoró como un absurdo los intentos de la administración de Estados Unidos de responsabilizar a la Isla de un hecho ocurrido hace 30 años.

Se refirió Gerardo a que las constantes acusaciones carecen de fundamento y del contexto necesario para comprender la dimensión del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, el 24 de febrero de 1996.

El coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución alertó que reflotar esos sucesos con la intención de atacar a la mayor de las Antillas tres décadas después supone un paso preocupante en las escalada hostil de Washington hacia la nación caribeña en la búsqueda de un pretexto para justificar una acción militar contra su territorio y población.

Hernández Nordelo enfatizó en que estas acusaciones, en su intento de reescribir la historia e imponer un relato tergiversado, desconocen las múltiples violaciones del espacio aéreo por parte de la organización contrarrevolucionaria.

Explicó que estas vulneraciones a la jurisdicción cubana fueron sistemáticamente advertidas al gobierno norteamericano, que consta en más de una decena de notas diplomáticas, en las que se le instó de disímiles maneras a detener estos actos que representaban un peligro no solo para la Seguridad Nacional y de las aeronaves que circulaban sobre la isla, sino para la población civil.

«Ese relato obvia convenientemente el largo historial de acciones terroristas protagonizadas por José Basulto, fundador de Hermanos al Rescate, quien intentó luego victimizarse en su discurso de cara a los medios de la Florida cuando ignoró con actitud bravucona los persistentes avisos de la parte cubana que le convidaba a abandonar el espacio aéreo transgredido, de lo cual existe constancia en audios y vídeos», añadió.

El Héroe cubano recordó cómo el cargo de conspiración para cometer homicidio no constaba al inicio del proceso contra él y sus compañeros antiterroristas y cómo fue añadida posteriormente bajo supuestos y conjeturas que fueron rebatidos en reiteradas ocasiones por los abogados de la defensa.

«Habría que preguntarse si Estados Unidos, con la experiencia traumática que vivieron apenas unos años después el 11 de septiembre de 2001 con el atentado contra las Torres Gemelas, permitiría una sola de estas incursiones salir impunes», reflexionó.

Enfatizó, asimismo, en que las acciones de los sectores anticubanos para boicotear intentos de acercamiento e incitar al conflicto no son nada nuevo.

«Siempre existe una provocación por parte de las industrias del odio que dicen interesarse por la situación de la isla pero que no dudarían en apoyar una intervención militar contra su tierra, contra los suyos», acotó.

El 24 de febrero de 1996, Cuba, en ejercicio legítimo de su soberanía y derecho a la defensa, procedió al derribo de dos avionetas de la organización contrarrevolucionaria «Hermanos al Rescate» que bajo disímiles pretextos habían violado en reiteradas ocasiones el espacio aéreo de la isla.

Informes y correos electrónicos internos de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), desclasificados este 19 de mayo, revelan cómo altos funcionarios estadounidenses advirtieron que las reiteradas incursiones aéreas sobre Cuba podían terminar en una tragedia.