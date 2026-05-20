Presidente de Cuba: 20 de mayo sembró el sentimiento antimperialista

Díaz-Canel afirmó que esta fecha significa para Cuba intervención, injerencia, despojo, frustración, por el nacimiento de un gobierno al servicio de los intereses de Estados Unidos

Foto: Juvenal Balán/Granma

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, recordó hoy la instauración de la República mediatizada, y aseguró que ese 20 de mayo de 1902 se sembró en los cubanos un creciente sentimiento antimperialista.

Afirmó que esta fecha significa para Cuba intervención, injerencia, despojo, frustración, por el nacimiento de un gobierno al servicio de los intereses de Estados Unidos.

Comentó que el sentimiento antimperialista que se sembró ese día en los cubanos de entonces, cada generación posterior lo ha sentido profundizarse con nuevas y constantes amenazas a la independencia y la soberanía de la Patria.

«Aquí está para probarlo otro 20 de mayo en que los asalariados del deshonor piden a gritos que regrese la república tutelada», escribió, pero subrayó que por méritos del propio imperio, los antimperialistas son muchísimos más.

El 20 de mayo de 1902 finaliza la ocupación estadounidense en Cuba, y las autoridades interventoras entregan el poder a un presidente cubano, Tomás Estrada Palma.

Este era el surgimiento de una república mediatizada, que ignoraba el sentimiento independentista de los cubanos, con una Constitución que tenía como apéndice a la Enmienda Platt.