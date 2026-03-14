Histórico vuelco en Florida: Demócratas conquistan alcaldía de Boca Ratón por un solo voto

Esta victoria en Florida, marca un cambio en la tendencia política de una de las ciudades más influyentes del condado de Palm Beach

La Junta de Escrutinio del Condado de Palm Beach certificó la victoria de Thomson por el margen más estrecho posible: un solo voto de diferencia. (Foto: Internet)

En un desenlace electoral sin precedentes, Andy Thomson se convirtió en el primer alcalde demócrata de Boca Ratón, Florida, en más de 30 años.

Tras un exhaustivo proceso de recuento, la Junta de Escrutinio del Condado de Palm Beach certificó la victoria de Thomson por el margen más estrecho posible: un solo voto de diferencia.

​El conteo final otorgó a Thomson 7.568 votos, superando los 7.567 obtenidos por su principal rival, Mike Liebelson. En tercer lugar quedó Fran Nachlas, con 3.967 sufragios, en una contienda que mantuvo en vilo a la comunidad del sur de Florida desde el pasado martes.

​Un recuento de infarto

​La tensión aumentó el viernes cuando comenzó el recuento oficial a las 10:00 horas, debido a la mínima distancia que separaba a los candidatos tras el cierre de las urnas el martes por la noche. En ese momento, la diferencia era de apenas seis votos:

​Andy Thomson: 7.562 votos (39,64%)

Mike Liebelson: 7.556 votos (39,61%)

Fran Nachlas: 3.959 votos (20,75%)

​Tras la revisión de votos nulos y observados, la brecha se cerró aún más, dejando a Liebelson a un paso del empate y consolidando el triunfo histórico para el Partido Demócrata en un bastión que les fue esquivo durante tres décadas.

​Este triunfo en Boca Ratón no es un hecho aislado; refleja una grieta en el dominio conservador de Florida, un estado clave para las aspiraciones presidenciales de Donald Trump.

La victoria de Thomson, aunque mínima en números, es máxima en simbolismo, marcando un cambio en la tendencia política de una de las ciudades más influyentes del condado de Palm Beach.