En mensaje por el Primero de Mayo, Lula anuncia programa para renegociar deudas

El presidente del Gigante suramericano reafirmó el compromiso con la clase trabajadora y defendió la intervención estatal frente a lo que calificó como resistencias de sectores privilegiados a la ampliación de derechos sociales

Lula adelantó el lanzamiento del programa Nuevo Desenrola Brasil, previsto para la próxima semana. (Foto: PL)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este jueves un nuevo programa de renegociación de deudas y defendió la reducción de la escala 6×1, durante un pronunciamiento por el Día de los Trabajadores.

En su mensaje en video, el mandatario adelantó el lanzamiento del programa Nuevo Desenrola Brasil, previsto para la próxima semana, con el objetivo de aliviar la situación financiera de millones de familias endeudadas.

La iniciativa permitirá renegociar deudas de tarjetas de crédito, sobregiros, créditos personales e incluso financiamientos estudiantiles, con tasas de interés de hasta 1,99 por ciento y descuentos que pueden alcanzar entre el 30 y el 90 por ciento del monto adeudado.

Además, quienes se adhieran al plan podrán retirar hasta el 20 por ciento del saldo del Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio.

Como medida adicional, el gobierno bloqueará durante un año el acceso a plataformas de apuestas en línea para los beneficiarios del programa, en un intento por frenar el impacto del endeudamiento asociado al juego.

No fue nuestro gobierno el que permitió la entrada del juego a Brasil, pero es nuestro gobierno el que pondrá límite a la destrucción que ha estado causando, manifestó al respecto.

En el plano laboral, Lula destacó su reciente envío al Congreso de un proyecto de ley que busca reducir la jornada semanal a un máximo de 40 horas, con dos días de descanso y sin reducción salarial.

La propuesta incluye el fin de la escala laboral 6×1, la cual implica seis días de trabajo por solo uno de descanso, y cuya eliminación es una de las principales demandas de los sindicatos del país.

“El trabajador brasileño está cansado”, afirmó el presidente, al defender que la medida permitirá mejorar la calidad de vida, fortalecer los vínculos familiares y dinamizar la economía.

Lula también abordó el contexto internacional, al señalar que el aumento de los precios del petróleo, impulsado por tensiones en Medio Oriente, ha presionado los costos globales.

En ese sentido, aseguró que el gobierno adoptó medidas para contener el impacto en Brasil, entre ellas la reducción de impuestos a los combustibles.

Durante su mensaje, el presidente reafirmó el compromiso con la clase trabajadora y defendió la intervención estatal frente a lo que calificó como resistencias de sectores privilegiados a la ampliación de derechos sociales.

“Tú que eres una persona honesta y trabajadora, tú que vives de tu propio trabajo, sea cual sea, ten una certeza en este 1 de Mayo: el Gobierno de Brasil está de tu lado”, subrayó.