Homenaje a los aniristas cubanos desde Topes de Collantes (+fotos y video)

Dedicado al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y al 50 aniversario de creación de la ANIR, tuvo lugar aquí el acto nacional de cierre de la Jornada del Innovador

En el acto fueron entregados 33 premios a aniristas de todo el país. (Fotos: Alien Fernández/ Escambray)

La Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) cerró su jornada de homenaje este sábado en el Kurhotel Escambray, situado en la comunidad trinitaria de Topes de Collantes, en Sancti Spíritus, como distinción a sus logros en la reparación de equipos médicos y la sustitución de importaciones.

La ceremonia de reconocimiento a los Premios de Mayor Impacto Económico y Social estuvo presidida por Lidier Águila Machado, miembro del Comité Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba; Katia Arencibia Guerra, presidenta de la ANIR; Ana Isa González Farfán, máxima representante de la organización en la provincia, y miembros del Buró Nacional, entre otros invitados.

En el acto, dedicado al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y al 50 aniversario de creación de la ANIR, fueron entregados 33 premios a aniristas de todo el país, quienes con talento creador sostienen producciones y servicios vitales para la vida de los cubanos en medio del bloqueo de los Estados Unidos.

A innovadores de los sindicatos de Energía y Minas, de la Industria Alimentaria y la Pesca, Salud, Educación, Ciencia y Deporte; Agropecuarios Forestales y Tabacaleros, del Transporte, Civiles de la Defensa y de la Informática y las Comunicaciones les fue otorgado el reconocimiento por las soluciones que, desde sus centros laborales, ayudaron en la sustitución de importaciones, ahorro de portadores energéticos y la recuperación de piezas de repuesto.

La provincia se alzó con cuatro Premios de Mayor Impacto Económico y Social, pertenecientes a la Refinería Sergio Soto de Cabaiguán, la Empresa Cárnica Sancti Spíritus, Electromedicina y la Unidad Empresarial de Base La Estancia.

Como colofón del acto de cierre de la Jornada por el Día del Innovador se realizó el lanzamiento del ron 50 Aniversario en edición limitada, para destacar la fortaleza, el talento y el esfuerzo de mujeres y hombres que apuestan por sostener los servicios en cada provincia cubana; una labor que nace desde el amor y el compromiso por Cuba toda.