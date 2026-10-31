Asere, cocotaxi y agromercado: Cubanismos que entran al Diccionario de la lengua española

La incorporación de 100 cubanismos al DLE constituye un paso significativo en el reconocimiento de la riqueza y diversidad del español hablado en Cuba

Cubadebate

31 octubre, 2026 - 5:55pm

La Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) presentaron este 30 de octubre en Madrid la 24.ª edición del Diccionario de la lengua española (DLE) , que incorpora oficialmente el cubanismo «asere» —junto a su variante «acere» — y otras voces representativas del español de Cuba como «cocotaxi»  y «agromercado»

El DLE recoge «asere» con dos acepciones: «persona con quien existe una relación de amistad muy cercana» y «usado como apelativo para dirigirse a una persona en tono de confianza» .

También incluye la variante «acere» , que ya figuraba en el Diccionario de americanismos como «amigo íntimo, compañero inseparable» .

La 24.ª edición del DLE incorpora un total de 100 cubanismos seleccionados por un equipo de expertos tras un meticuloso proceso de investigación . Entre ellos destacan:

  • Cocotaxi : triciclo con motor empleado como transporte urbano de pasajeros, con carrocería semiesférica que recuerda la forma de un coco .
  • Agromercado : establecimiento donde se agrupan varios puestos de venta de productos agrícolas .

La nueva edición del DLE aparece 12 años después de la anterior (2014) y es la primera concebida inicialmente en formato digital, de la que después se derivó la versión impresa . La obra reúne 99 990 artículos y cerca de 209 000 acepciones, además de más de 6 000 novedades entre nuevos términos, acepciones y modificaciones .

La incorporación de estos 100 cubanismos al DLE constituye un paso significativo en el reconocimiento de la riqueza y diversidad del español hablado en Cuba , contribuyendo a una visión «más completa e inclusiva» de la lengua española en su conjunto.

El proyecto, según la Academia Cubana de la Lengua, refuerza el compromiso con la preservación y difusión del patrimonio lingüístico cubano .

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