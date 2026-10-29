Sancti Spíritus cierra la Jornada Nacional por el Día del Innovador

La provincia fue seleccionada para la celebración, gracias al trabajo que la organización ha desarrollado en los últimos años

Foto: José F. González Curiel/ Escambray

El Complejo Turístico Topes de Collantes, enclavado en el municipio espirituano de Trinidad, a partir de este jueves y hasta el próximo 31 de octubre acogerá las actividades del cierre de la Jornada Nacional por el Día del Innovador.

La provincia fue seleccionada por el Buró Nacional para la celebración, gracias al trabajo que la organización ha desarrollado en los últimos años en pos de ofrecer soluciones a todos aquellos problemas que se presentan en los centros laborales, ya sea de la producción o los servicios, según informó a Escambray, Ana Isa González Farfán, presidenta de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) en este territorio.

Al decir de la propia fuente, estos días servirán para la realización de talleres de experiencia. “Se darán cita los Premios de Mayor Impacto Económico y Social del país, que desde su cotidianidad aportan un granito de arena para sostener los sectores imprescindibles que hoy sufren escasez a causa del bloqueo recrudecido e inhumano impuesto por el gobierno de los Estados Unidos”, apuntó.

González Farfán explicó, además, que de manera especial será entregado el reconocimiento Innovador del Pueblo en la actividad comunitaria Mi barrio por la Patria, una iniciativa que lleva a cabo la Central de Trabajadores de Cuba.

El acto nacional de clausura de la jornada de homenaje a los innovadores cubanos tendrá lugar el 31 de octubre, una oportunidad para agasajar a quienes en estos tiempos tan complejos apuestan por sustituir importaciones y echar a andar equipos vitales.