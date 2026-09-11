¿Qué huella deja Marco Rubio tras su gira por Sudamérica?

En su viaje por Colombia, Ecuador y Perú dejó clara su intención: “Estamos sincronizando esfuerzos para proteger a nuestro hemisferio de las amenazas transnacionales y regionales”

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, cerró este jueves su gira por tres países de Sudamérica gobernados por derechistas, con los cuales reforzó la alianza de seguridad que Washington busca afianzar en la región para luchar contra el crimen organizado.

Desde el martes, cuando inició su viaje por Colombia, Ecuador y Perú, dejó clara su intención en un texto publicado en los principales periódicos de cada país. “Estamos sincronizando esfuerzos para proteger a nuestro hemisferio de las amenazas transnacionales y regionales”, escribió.

También apuntó contra el mayor rival de EE.UU. en el continente. “Durante demasiado tiempo, actores ajenos al hemisferio respaldados por Estados extranjeros, específicamente de China, han ingresado en nuestro hemisferio con promesas que esconden sus prácticas predatorias”, sostuvo.

Escudo más grande

Su visita por Sudamérica empezó por Colombia y terminó en Perú, los nuevos miembros del Escudo de las Américas, la iniciativa de la Administración de Donald Trump contra el narcotráfico que ya cuenta con 15 integrantes.

En Colombia firmó dos memorandos de entendimiento. Uno para asegurar las cadenas de suministro en la minería, el procesamiento de minerales críticos y tierras raras. Y el otro sobre cooperación estratégica civil en materia nuclear.

Rubio destacó que el tema de seguridad fue la base de la conversación con el mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella. “Encima de eso se puede construir lo que es la prosperidad, que es sumamente importante para avanzar. Y las oportunidades que existen para Colombia en el nivel económico son increíbles”, dijo.

Mientras que De la Espriella resaltó su visita, dada su amistad personal con Rubio y la reestructuración de la relación con Washington, la oposición colombiana la repudió. “Colombia no es patio trasero de EE.UU. Exigimos transparencia sobre los acuerdos militares, de inteligencia y cooperación”, afirmó la senadora María Eugenia Londoño.

Por su parte, el senador Iván Cepeda indicó que la entrega de los recursos minerales estratégicos a EE.UU., a cambio de lo que calificó de “destrucción ambiental”, es denominada “cooperación económica”, mientras que, según el excandidato presidencial, la intervención militar en Colombia es presentada como “seguridad regional”.

Nueva designación y más refuerzos

Ya en Ecuador, el miércoles el secretario de Estado anunció la designación de la banda Los Tiguerones, una de las principales organizaciones criminales del país meridional, como organización terrorista extranjera.

A la par, comunicó que EE.UU. reforzará Ecuador con más buques e interceptores y pedirán al Congreso estadounidense “45 millones de dólares adicionales para seguir contribuyendo a este esfuerzo de desmantelar a los grupos criminales”.

Rubio hizo ese anuncio un día después de que las fuerzas del Comando Sur publicaran un video en el que muestran el ataque y hundimiento de una presunta “estación flotante” de reabastecimiento vinculada a operaciones ilícitas del narcotráfico en el Pacífico oriental. “La inteligencia confirmó la participación del buque con la organización narcoterrorista violenta Los Choneros”, apuntó la entidad. Se trata de una de las cinco operaciones reportadas en la misma zona durante las dos últimas semanas.

“No tenemos mejor aliado en la región en términos de enfrentarse a lo que es la amenaza criminal transnacional”, destacó el secretario de Estado, refiriéndose a Ecuador, en una conferencia de prensa junto al canciller ecuatoriano, Roberto Kury.

Implicación del Comando Sur

Este jueves la presidenta peruana, Keiko Fujimori, informó en una comparecencia de prensa conjunta con Rubio que sumarse al Escudo de las Américas “es fundamental porque relanza el trabajo conjunto”.

“Agradecemos también las acciones y asistencia que desplegará el Comando Sur, el apoyo que ya venimos recibiendo de parte del FBI, de la DEA y de otras agencias federales”, señaló Fujimori en el Palacio de Gobierno, en Lima.

Como en el resto de naciones, Rubio refirió que ahora están alineados para acabar con los grupos criminales, especialmente los que consideran terroristas, de forma coordinada.

“Creo que tenemos la posibilidad en nuestras manos de entrar en una era muy importante, muy histórica, en todo lo que podemos lograr en conjunto”, declaró el alto cargo estadounidense.

Sin embargo, en Perú también se registraron manifestaciones en su contra. Colectivos de izquierda marcharon el miércoles por Lima, la capital de país andino, para expresar repudio por su visita.

Los manifestantes portaron pancartas y corearon consignas contra Rubio y la política del Gobierno estadounidense. “No queremos y no nos da la gana de ser una colonia norteamericana” fue una de las arengas coreadas por los asistentes. Mientras, en sus cárteles podía leerse: “Fuera del Perú Marco Rubio”, “fuera yanquis”, “no al Escudo de las Américas”.

(Con información de RT en Español)