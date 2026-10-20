Homenaje espirituano al 20 de octubre (+fotos)

Con el respeto, compromiso y amor como ofrendas, en Sancti Spíritus se honró la efeméride del 20 de octubre en la Peña Música del alma, con la cual se dio por concluida la Jornada Provincial por la Cultura Cubana.
El encuentro que cada mes tiene lugar en la Biblioteca Rubén Martínez Villena, institución insigne del sector, fue espacio para la entrega de importantes reconocimientos a personalidades y agrupaciones.
Uno de los momentos más ovacionados resultó la entrega al artista visual y promotor cultural Mario Félix Bernal de una guayabera enviada por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República. La pieza es de color verde y mangas largas.
“Es un reconocimiento para todos, porque todos me han ayudado —dijo en exclusiva a Escambray—. Agradezco el gesto de nuestro Presidente y es un regalo por tantos años. Realmente hemos luchado, estamos y seguiremos haciéndolo”.
La cita, que contó con la música interpretada por agrupaciones e intérpretes profesionales, así como por estudiantes de la Escuela de Arte Ernesto Lecuona, fue propicia para entregar por vez primera La botijuela, máxima distinción que a partir de este momento conferirá el Sectorial de Cultura y Arte en Sancti Spíritus. El investigador y músico Sixto Edelmiro Bonachea fue el agasajado.
Mientras, Juan Enrique Rodríguez Valle, Jorge Godofredo Silverio, Carlos Manuel Borroto, Yudit Vidal Faife, Victor Echenagusía y José Meneses se llevaron a sus casas la condición de Personalidad de la Cultura.
“Dárnoslo en medio de este complejo contexto es señal de que lo que estamos haciendo está visible —expresó la reconocida artista trinitaria—. Estamos contribuyendo a que la cotidianidad sea un poco menos difícil. Nos sentimos felices y doblemente orgullosos. Y aunque no trabajamos para reconocimientos, es bien recibido y seguiremos porque nacimos para eso”.
Igualmente, el director del Sectorial de Cultura y Arte, Yoel Pérez, entregó reconocimientos a las personalidades y agrupaciones a las que se le dedicó la Jornada provincial: las Tonadas trinitarias en su 180 cumpleaños, el Septeto espirituano en su centenario, a Sixto Edelmiro Bonachea y al músico y profesor de percusión Aurelio Luis Rodríguez.
También, el gremio musical reconoció al trío Voces nuevas por sus 25 años en defensa del pentagrama más autóctono yayabero.
Como colofón de la Peña Música del alma, el auditorio disfrutó de las melodías de las Tonadas trinitarias, un verdadero lujo en un día tan especial para Cuba como el 20 de octubre.
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