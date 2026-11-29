Este 29 de diciembre Silvio Rodríguez cumple 80 años y Escambray evoca momentos particulares de su vida

Fotos: Roberto Javier Bermúdez y Adriana Alfonso/ Escambray

En San Antonio de los Baños nació Silvio, el penúltimo día del penúltimo mes del año. Inició así una trayectoria que hoy lo convierte en un referente ante el mundo.

Su vida ha estado marcada por la guitarra y los versos salidos del corazón; tanto, que sirve como puente entre generaciones. Así lo vivió esta redactora en dos ocasiones: la primera, en el inicio de su gira por Latinoamericana en 2025, a los pies de la tricentenaria Universidad de La Habana; la segunda, en la más reciente edición del Festival de Trovadores Longina canta a Corona.

DE FRENTE AL ALMA MATER

25 de septiembre de 2025. Cuatro de la tarde. La entrada estaba repleta por la calle J —única vía de acceso habilitada—, en El Vedado, hasta que dieron la orden para pasar a la escalinata. Niños, jóvenes, ancianos; todos con carteles, pulóveres o cualquier suvenir que remontara al trovador cubano más grande de todos los tiempos.

Justo a las cinco, Silvio irrumpió en el escenario y, cámara en mano, fotografió la multitud que coreaba su nombre. Desde entonces iniciaron las canciones, no sin antes evocar a José Martí.

La pancarta a lo lejos era el sentir del mundo: «¡Te amamos, Silvio!»; y Ojalá cerró la noche, donde también portó una kufiya, prenda original del pueblo palestino.

A mis 20 años, vi a Silvio Rodríguez Domínguez cantar en vivo, en Cuba, y le tomé fotos. Un recuerdo eterno y único que la vida me regaló.

LONGINA LE CANTA A CORONA… Y A SILVIO

Santa Clara se viste de trova cada enero y en 2026 la dedicatoria no podía ser otra. El «Longina» era para Silvio.

En el cine-teatro Camilo Cienfuegos, la multitud fue parecida a lo vivido en La Habana. Muchos jóvenes quedaron fuera por la poca disponibilidad para el programa Entre Manos.

Desde las tablas Marta Campos y Rey Montalvo lucieron como en el set de televisión habitual. Silvio sentado en primera fila, con Niurka y Malva, su hija más pequeña. Entraron de forma tan discreta que muy pocos espectadores habían confirmado que el autor y su familia escuchaban el coro, los aplausos, las emociones.

Silvio fotografió cada momento del espectáculo y de manera muy particular a los dos jóvenes débiles visuales que interpretaron Pioneros y El Mayor con una maestría sin igual.

Los conductores lo convidaron al set y su hija lo acompañó al piano. Tres temas y un teatro vibrando.

Volví a ver a Silvio, en vivo, en Cuba.