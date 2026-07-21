Informe de EEUU intenta justificar agresión a Cuba, alerta Díaz-Canel

A través de su cuenta en la red social X, Díaz-Canel condenó que si hay un país que ha agredido ha espiado y agredido a niveles obscenos a Cuba es Estados Unidos. (Foto: PL)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció que el nuevo informe publicado por el Departamento de Estados Unidos recurre a la mentira para sostener las agresiones contra la nación caribeña que sufre hoy los estragos de un bloqueo recrudecido.

«Cree el ladrón que todos son de su condición», parafraseó el mandatario para caracterizar el documento, promovido –según indicó- por uno de los funcionarios más corruptos de la actual administración, de probados nexos con narcotraficantes y terroristas de la Florida.

"Cree el ladrón que todos son de su condición". Nada más acertado para caracterizar el informe del Dpto. de Estado vs #Cuba, promovido por uno de los funcionarios más corruptos de la actual administración, de probados nexos con narcotraficantes y terroristas de la Florida.



1/6 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 21, 2026

Lo que ha hecho la Revolución cubana a lo largo de su historia es defenderse de estas sucesivas e interminables agresiones, por legítimo derecho. #Cuba jamás ha obrado para dañar al pueblo estadounidense, ni se ha propuesto afectar la seguridad nacional de EE.UU.



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A través de su cuenta en la red social X, Díaz-Canel condenó que si hay un país que ha agredido ha espiado y agredido a niveles obscenos a Cuba es Estados Unidos.

«Son públicas las partidas millonarias que anualmente se destinan a los programas de cambio de régimen en Cuba, apelando lo mismo a la subversión que al terrorismo», ejemplificó.

El jefe de Estado rememoró además criminales episodios contra la nación insular, incluyendo la introducción de plagas y enfermedades, solo el dengue hemorrágico cobró la vida de 101 niños; el derribo de un avión con 73 personas a bordo; las bombas en hoteles; los intentos de magnicidio o la guerra psicológica.

A todo ese historial se suma el bloqueo y la dimensión genocida que adquiere con el actual reforzamiento y cerco energético. No hay mayor acto de subversión contra un Estado, concebido y descrito oficialmente por Estados Unidos para agotar al pueblo y resquebrajar su apoyo a la Revolución, agregó en su mensaje.

Suscribió que lo que ha hecho la Revolución cubana a lo largo de su historia es defenderse de estas sucesivas e interminables agresiones, por legítimo derecho.

«Cuba jamás ha obrado para dañar al pueblo estadounidense, ni se ha propuesto afectar la seguridad nacional de ese país», acotó.

Alertó además que el neo-macartismo trasnacional que se reinstaura en Estados Unidos, desde una corriente claramente fascista, recurre a la mentira para generar pretextos sobre los cuales mantener agresiones contra Cuba y coartar libertades civiles en el país norteamericano.

Por su parte, el canciller de la isla caribeña, Bruno Rodríguez, recalcó en la misma red social que esta falacia del Departamento de Estado forma parte de la construcción, por el Secretario de Estado, de una justificación para sostener su guerra económica cruel y criminal que castiga a cada familia cubana, y su aspiración de agredir militarmente a Cuba, para lo que busca desesperadamente el apoyo de los ciudadanos estadounidenses.

Avisó además que es otra evidencia del macabro plan que ha diseñado ese político estadounidense del sur de la Florida, que sólo satisface los intereses de quienes siempre le han pagado.

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este lunes un informe titulado «Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI» que describe a la isla como una amenaza que ha fomentado el extremismo de izquierda y construido una red de espionaje e influencia para socavar los intereses estadounidenses.

Al parecer, el reporte, que a lo largo de sus 64 páginas agita el fantasma del comunismo y pretende plantar una matriz de opinión negativa, es estela de la reunión anti-izquierda convocada en Washington por el secretario de Estado, Marco Rubio, en la que participaron la semana pasada representantes de al menos 66 naciones.