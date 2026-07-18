Resaltan en Italia la asistencia médica cubana en Calabria

Italia es la única nación de la Unión Europea que emplea un contingente significativo de galenos cubanos en sus hospitales

La colaboración médica cubana en la región italiana de Calabria resulta fundamental para mantener la atención sanitaria. (Foto: PL)

La colaboración médica cubana en la región italiana de Calabria resulta fundamental para mantener la atención sanitaria, y continuará pese a las acciones de Estados Unidos contra la misma, señala hoy un reporte.

El Gobierno norteamericano, en particular el actual secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, mantiene fuertes presiones dirigidas a tratar de poner fin a la presencia de una brigada de médicos cubanos en todas las provincias calabresas, denuncia una nota publicada en el sitio digital del diario Avvenire.

En ese artículo se recuerda que, con tal fin, en febrero último viajó a Calabria el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, con el cónsul general estadounidense en Nápoles, Terrence Flynn, quienes se reunieron con el gobernador regional Roberto Occhiuto.

“Es raro que la diplomacia de Washington se preocupe por el personal sanitario de una región italiana”, apunta el texto, que hace alusión a la real intención, de tratar de privar a la isla de los ingresos derivados de dichos servicios, que ayudan a financiar los gastos para la atención médica en ese país.

Por otra parte, Italia es la única nación de la Unión Europea que emplea un contingente significativo de galenos cubanos en sus hospitales, por lo que lograr el cese de esa presencia representa para Washington “un objetivo político simbólico”, indican observadores.

El acuerdo se remonta a julio de 2022 cuando Occhiuto, quien fungía también como comisionado de Salud regional, firmó en la Embajada de Cuba en Roma un convenio con la Empresa de Servicios Médicos Cubanos, para proporcionar hasta 497 profesionales a Calabria.

El resultado “ha sido muy positivo”, destacó en declaraciones a Avvenire el doctor Francesco Moschella, jefe de servicios de urgencia del hospital de Polistena, en Gioia Tauro, quien calificó de desastrosa la situación sanitaria local, hasta que llegaron los primeros médicos de la isla, que ya suman casi 400.

Por su parte la especialista cubana Zoila Arévalo, expresó a ese diario que “no imaginábamos que la situación era tan mala”, y resaltó el compromiso con esa tarea, como también significó la cardióloga Daisy Luperón, quien rechazó las maniobras de Rubio, con falsos argumentos que denigran el trabajo que realizan.

Occhiuto afirmó que “si hubiera dependido de él, habría acogido hasta a mil médicos cubanos” y se refirió a las presiones de los gobiernos estadounidenses, que “también sufrí durante la administración Biden, pero aumentaron con Trump”, agregó la fuente.