Inició en Sancti Spíritus el quinto ejercicio nacional contra delito y corrupción

Desde este lunes, Sancti Spíritus se suma al resto del país en la realización del quinto ejercicio nacional de enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, que cuenta con la participación de las autoridades del territorio.
La iniciativa forma parte de un esfuerzo de alcance nacional para reforzar la legalidad, el orden interior y la disciplina social, mediante acciones coordinadas entre las instituciones estatales, el Gobierno y demás organismos en las provincias y los municipios.
En la provincia, las prioridades incluyen la vigilancia y protección de objetivos económicos y sociales, el resguardo de los recursos estratégicos y la respuesta a aquellas manifestaciones que alteran la tranquilidad ciudadana y la prestación de servicios.
También se enfoca en combatir los precios abusivos y especulativos, la evasión de las pasarelas de pago y otras conductas que impactan negativamente en la vida económica y social.
Las acciones previstas en Sancti Spíritus como parte del ejercicio contemplan, además, la protección de instalaciones sensibles y el desarrollo de labores preventivas en comunidades y centros de mayor complejidad.
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