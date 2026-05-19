Inició en Sancti Spíritus el quinto ejercicio nacional contra delito y corrupción

Autoridades del territorio encabezan las acciones para fortalecer la legalidad y el orden interior en la provincia

Desde este lunes, Sancti Spíritus se suma al resto del país en la realización del quinto ejercicio nacional de enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, que cuenta con la participación de las autoridades del territorio.

La iniciativa forma parte de un esfuerzo de alcance nacional para reforzar la legalidad, el orden interior y la disciplina social, mediante acciones coordinadas entre las instituciones estatales, el Gobierno y demás organismos en las provincias y los municipios.

En la provincia, las prioridades incluyen la vigilancia y protección de objetivos económicos y sociales, el resguardo de los recursos estratégicos y la respuesta a aquellas manifestaciones que alteran la tranquilidad ciudadana y la prestación de servicios.

También se enfoca en combatir los precios abusivos y especulativos, la evasión de las pasarelas de pago y otras conductas que impactan negativamente en la vida económica y social.

Las acciones previstas en Sancti Spíritus como parte del ejercicio contemplan, además, la protección de instalaciones sensibles y el desarrollo de labores preventivas en comunidades y centros de mayor complejidad.