Universidad de Sancti Spíritus en Jornada Agropecuaria

A lo largo de la semana profesores, investigadores, estudiantes y productores cubanos y extranjeros se darán cita para socializar conocimientos y buenas prácticas en torno a la producción agropecuaria y forestal sostenible

La apertura de la jornada estuvo centrada en la presentación de cinco textos especializados en materia agropecuaria, reproducción animal y estadísticas. (Texto y fotos: Gabriela Estrella Cañizares)

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) acogerá esta semana su XII Jornada Agropecuaria, evento que agrupará a un numeroso grupo de profesores, investigadores, estudiantes y productores cubanos y extranjeros para socializar saberes y buenas prácticas en función de promover la producción agropecuaria y forestal sostenible.

La apertura estuvo a cargo del doctor en Ciencias Luis Orlando Alba Gómez, profesor consultante de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la institución, quien presentó y donó a la universidad cinco libros de su autoría que abordan importantes temáticas, entre las que destacan el mejoramiento genético para rumiantes y la estadística asociada a los procesos agropecuarios.

A propósito de ello, la doctora en Ciencias Kolima Peña Calzada, vicedecana de Investigación y Posgrado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNISS, precisó: “A lo largo de esta semana se llevarán a cabo diversas actividades de posgrado vinculadas a la soberanía alimentaria y las prácticas agroecológicas para disminuir importaciones en la agricultura cubana”.

También tendrá lugar el IV Encuentro Ciencia, Innovación y Juventud, donde dos jóvenes estudiantes de la casa de altos estudios espirituana compartirán sus experiencias personales sobre la importancia de la investigación científica para su formación universitaria.

Asimismo, ocupa especial protagonismo el IV Encuentro de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Agropecuario y Forestal Sostenible, en el que serán presentadas más de 160 ponencias provenientes de diferentes universidades cubanas y extranjeras, así como varias entidades productivas del país.

Dr.Cs. Luis Orlando Alba Gómez, profesor consultante de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la institución

“Este encuentro es muy especial, pues devendrá en la conformación de cuatro libros que agruparán un total de 135 de esas ponencias, compiladas para abordar en profundidad temas de actualidad en el sector como la producción agrícola sostenible, la salud y producción veterinaria, sistemas forestales, medio ambiente y energías renovables, transformación de procesos educativos y género en los sistemas reproductivos agropecuarios”.

La clausura de esta jornada tendrá lugar el próximo viernes con una Feria de Oportunidades, donde la UNISS hará gala de su experiencia en la gestión de proyectos institucionales en el contexto universitario cubano, actualizará sobre las estrategias de expansión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y firmará convenios con importantes entidades del territorio.